Universidades: clases la semana que viene y una gran marcha el 30

La decisión del Gobierno Nacional de retacear fondos a las 57 Universidades Públicas, como así también la propuesta de sólo un 15% de pauta salarial para todo el presente año llevó a que desde hace semanas, en las Casas de Altos Estudios no brinden clases. Esto se dio también en Rafaela, en donde en la UTN las aulas estuvieron cerradas. Las redes sociales también sirvieron para recibir el apoyo generalizado. Incluso, el propio Intendente Luis Castellano hizo suya la propuesta de defender la educación pública superior. La semana próxima retomarán la actividad, y centrarán todos los esfuerzos en poder pelear por un presupuesto 2019 que contemple todas las necesidades.

Así lo señaló en diálogo con "Algo dirán" (Radio Galena, 94.5 Mhz) el Secretario Gremial y de Asuntos Universitarios de FAGDUT (la Asociación Gremial de Docentes de la Universidad Tecnológica Nacional), Ing. Sergio Sara, quien brindó un claro panorama sobre lo sucedido y lo que vendrá. "Esto tiene una larga trayectoria, desde mayo hasta el presente. Ultimamente, ha tomado un vuelo mucho más alto, porque la problemática es muy complicada por la postura del Gobierno. Por un lado, la paritaria docente, la no docente y la situación presupuestaria, con el no cumplimiento de las partidas destinadas por el Congreso Nacional. Se ve muy condicionado el funcionamiento de las Universidades, porque el Gobierno no manda las partidas", indicó.

"Hay un frente gremial que se ha conformado, con seis gremios (Conadu, Conadu Histórica, FEDUN, CTERA, UDA y FAGDUT) frente a la Secretaría de Políticas Universitarias y representantes del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que son parte de la patronal. En mayo nos dieron una propuesta del 15% de aumento salarial, en cuatro plazos (después propusieron achicar los plazos) y no nos han planteado ningún mecanismo de ajuste. Nos dijeron que esa era la plata que había y se han mantenido con esa postura. Los gremios rechazaron la propuesta. Hoy la paritaria está trabada. Hace 15 días se volvió a convocar y nos dieron la misma propuesta. Llama la atención, porque veníamos de un 2017 donde se arregló un porcentaje y una cláusula gatillo. La negación de acordar un mecanismo final es lo que traba la situación. El fondo de la cuestión es el acuerdo con el FMI. La postura de los docentes universitarios es la misma que la del año pasado: no perder ante la inflación", detalló.

El segundo de los problemas es el de la falta de presupuesto. "Del total, el 90% van para sueldos, el resto va al funcionamiento. Frente a esa situación, lo que quedó planteado es que las partidas -aprobadas por ley por el Congreso- que tiene que entregar el Gobierno Nacional se están subejecutando, como pasó en 2016 ($700 millones menos) y 2017 ($800 millones menos, y se terminó de pagar en mayo de este año). Este año quieren blanquear la situación. En lo que va de 2018, han enviado solo el 20% del total que debían enviar. Ahora, en septiembre, viene la gran pelea para el 2019. Ya comenzaron las conversaciones con diputados nacionales. Lo que se sabe hasta ahora es que el Gobierno pretende que sea el mismo monto que en 2018, así que habrá un 30%-35% menos por inflación. En estas condiciones, nuestro sueldo el año que viene será el mismo que el de este año", añadió.

"Esta semana se determinó que en las UTN haya acciones en cada casa. La semana que viene hay una acción nacional conjunta, que será el 30 de agosto en Buenos Aires (desde las 17:00, que partirá desde el Congreso nacional y finalizará en la sede de la cartera educativa) y daremos clases normalmente", indicó Sara.

"Esta semana hubo una Asamblea Interclaustros en la UTN-FRR. Hemos decidido generar mayor información y más precisa para concientizar tanto internamente como externamente. Si bien el conflicto es desde hace tres semanas, recién en esta explotó en los medios", dijo.

"En Rafaela somos ejemplo de las Universidades nuevas. Nosotros celebramos la expansión de la educación pública, para que la mayor cantidad de gente posible. Creemos que es un derecho y no una mercancía que debe ser comercializada. Por eso defendemos el funcionamiento de todas las universidades públicas que se decidan crear. Pensamos que cuanto más universidades públicas se crean, más derechos habrá para las personas a estudiar. Ya hay acciones en común entre los estudiantes del ISP, UNRaf y UTN para que se comprenda el problema que tenemos", completó.



CLASES PUBLICAS

Profesores de la Universidad de Buenos Aires (UBA) dictaron ayer clases públicas en Plaza de Mayo, en el marco del paro realizado durante toda la semana por los gremios docentes, en rechazo a la propuesta del Gobierno en materia salarial y por falta de presupuesto.

La actividad fue promovida por la Asociación Gremial Docente AGD-UBA, con el apoyo de la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA), de cara a la reunión paritaria a la que convocó el Ministerio de Educación para el próximo lunes.