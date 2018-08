CRAR recibe a Los Pampas Deportes 25 de agosto de 2018 Redacción Por RUGBY

Este sábado se disputará la tercera fecha de la Zona Reclasificación del Torneo Regional del Litoral, en la que el Círculo Rafaelino de Rugby recibirá a Los Pampas de Rufino. El partido se iniciará a las 16 en el predio de la Ruta 70 y será dirigido por Antonio Monje (URR). A las 12:45 jugarán en pre-reserva con el contralor de Jorge Gonzalez y a las 14:15 en reserva, dirigiendo C. Perrone.

El equipo de nuestra ciudad intentará recuperarse del traspié sufrido ante Rowing como local, mientras que su rival perdió en los dos partidos anteriores. El Head Coach del Verde, Enrique López Durando, dispuso este quince inicial: Matías Rocchi, Martín Zegaib y Matías Zbrun; Federico Davicino y Mariano Ferrero (c); Gastón Epelbaum, Juan P. Imvinkelried y Facundo Aimo; Ricardo Brown y Pablo Villar; Nahuel Robledo, José Williner, Joaquín Cescut, Esteban Rebaudengo; Santiago Kerstens.



RESTO DE LA FECHA

Por la Reclasificación también jugarán: a las 16, Rowing vs. Provincial (Antonio Mendoza, UER); Alma Juniors vs. Universitario de Santa Fe (Gustavo Rostagno, USR); Los Caranchos vs. Tilcara (Damián Schneider (URR) y Logaritmo vs. La Salle (Federico Recagno, URR).

Infantiles: tres categorías del CRAR viajarán hoy a Rosario, la M-12 a Jockey Club; M-13 a Universitario y M-14 a Duendes para participar de Encuentros Nacionales.