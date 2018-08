En menos de 48 horas se pondrá en marcha una nueva edición del Desafío Ruta 40. La prueba, que este año recorrerá las provincias de Tucumán, Catamarca, La Rioja y San Juan, contará con una buena cantidad de los pilotos que en enero próximo protagonizarán el Rally Dakar, lo que genera grandes expectativas.

Tanto en la categoría Motos como en Cuatriciclos dirán presente los mejores de la especialidad, gracias a que el evento será válido por la 4ª y anteúltima fecha del Campeonato Mundial de Cross-Country FIM. Así, la categoría de las dos ruedas estará compuesta por los equipos oficiales KTM (con Matthias Walkner, Sam Sunderland Y Toby Price), Honda (Paulo Goncalves, Ricky Brabec y Mathias Bellino) y Husqvarna (Pablo Quintanilla). Claro que al hablar de los argentinos, representando al conjunto japonés también estará Kevin Benavides (reciente ganador del Atacama Rally), mientras que en la escuadra austríaca competirá su hermano, Luciano. La representación nacional no culmina con los salteños, ya que serán nada menos que 12 los compatriotas participantes, entre los que se destaca Martín Duplessis (Honda), que correrá para el MEC Team.

En Cuatriciclos, a las presencias de Alexander Maksimov (líder del torneo en la categoría) y del experimentado Rafal Sonik, se les sumarán las de los argentinos Nicolás Cavigliasso (Yamaha; vencedor en Atacama), Jeremías González Ferioli (Yamaha), Pablo Copetti (Yamaha) y Daniel Mazzuco (Can Am), además de otros 12 compatriotas. En Autos también habrá representación nacional, con Sebastián Halpern (Toyota) y Juan Manuel Silva (Can Am) como los más destacados de los 13 locales. Particularmente, el chaqueño afrontará la prueba en la categoría UTV, tal como hizo en la 1ª fecha del Campeonato Argentino de Rally Cross-Country, donde se alzó con la victoria. En total, la carrera contará con 62 participantes de 17 países, los cuales buscarán llegar el próximo viernes a San Juan, ciudad donde culminará la competencia más extrema de nuestro país.