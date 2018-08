“Un empujón anímico importante” Deportes 25 de agosto de 2018 Redacción Por Víctor Bottaniz se refirió al triunfo conseguido ante Lanús por Copa Argentina de cara al debut en la BN de este lunes, 20 hs, ante Quilmes. “Motiva y sabemos que se nos viene un torneo súper difícil”, agregó el DT.

FOTO M. FERRERO CONFIANZA PLENA. / Tras el juego ante Lanús, la "Crema" se prepara para el debut en la B Nacional ante Quilmes.

Atlético de Rafaela está metido de lleno en lo que será su debut en la temporada 2018/2019 de la B Nacional. Este lunes estará recibiendo a Quilmes, partido que comenzará a las 20, será arbitrado por Emanuel Ejarque e irá televisado por Directv Sports.

El pasaje a octavos de final de la Copa Argentina tras la victoria ante Lanús por 2-1 el pasado miércoles sin lugar a dudas que sirve como inyección anímica para llegar al juego ante el “Cervecero” de la mejor manera posible. Sobre todo si se tiene en cuenta el rendimiento que venía demostrando el equipo a lo largo de la pretemporada.

“Cuando uno gana se trabaja distinto, la confianza en el jugador es otra”, apuntó Víctor Bottaniz, y luego agregó: “Es un grupo joven, con algunos muchachos de experiencia y es la cuota de confianza importante que se necesitaba”.

Y esa confianza también se ve reflejada en los conceptos del DT. “Nosotros estamos convencidos que vamos a pelear el torneo, nos faltaban acomodar cosas que vamos acomodando de a poco, en el medio fue mucho más duro, cuando contragolpeamos y salimos bien hacemos daño, son virtudes y defectos que tenemos”. Y sumó: “Sufríamos defensivamente y se van corrigiendo cosas, estamos en la búsqueda del ideal, ojalá que lo podamos encontrar. Tenemos que tener estabilidad y de local marcar diferencias que tanto nos cuesta”.

Pensando en el cotejo del lunes ante el “Cervecero”, Bottaniz no podrá contar con Romero (debe cumplir una fecha de suspensión) y aún no confirmó quién ocupará el lugar del uruguayo. Una alternativa sería Gabriel Ramírez, aunque también dejó entrever que en el Monumental, el esquema y la idea podría diferir al Atlético que jugará de visitante.

“Vamos a ver con quién y de qué forma lo reemplazamos a Romero”, apuntó Lito, que luego confesó: “De local nos cuesta mucho, no de ahora, nos cuesta marcar diferencias. De local hay que tomar riesgos y nosotros estamos trabajando también con una línea de 3 que pasa a ser 5, para tener un enganche o alguien que genere un poco más de fútbol y el equipo no sea tan frontal y tan contragolpeador. Estamos en la búsqueda”.

El rendimiento que mostró el equipo ante el “Granate” trajo tranquilidad por Alberdi y eso Bottaniz lo sabe. “En líneas generales quedé muy conforme, lo trabajamos bien y eso para nosotros es muy importante de cara a que ya se inicia el torneo, esto es un aliciente importante, motiva y sabemos que se nos viene un torneo súper difícil donde estamos con muchas ganas, es un empujón anímico importante”.

Y en relación al torneo que se aproxima, Bottaniz remarcó: “Sabemos que los partidos de Nacional B son distintos, se propone menos y se disputa mucho más la pelota, se juega mucho más friccionado y va mucho más por arriba, pero tenemos una buena competencia y los que se han sumado en los últimos días nos van a aportar mucho”.