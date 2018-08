Los Pumas quieren revancha Deportes 25 de agosto de 2018 Redacción Por Leer mas ...

La Selección argentina masculina de rugby, Los Pumas, intentarán hoy tomarse revancha de la derrota ante Sudáfrica en el debut, cuando se enfrenten en Mendoza por la segunda fecha del Rugby Championship. El encuentro se disputará a partir de las 16:10 en el estadio "Malvinas Argentinas" de la capital mendocina, con arbitraje del australiano Angus Gardner, y televisación de ESPN.

Sin necesidad de grandes variantes, el entrenador Mario Ledesma dispuso un cambio en la segunda línea, donde Tomás Lavanini ingresará en lugar de Matías Alemanno. En tanto, sí habrá modificaciones entre los suplentes, con los ingresos del hooker Facundo Bosch, Jerónimo de la Fuente y el medio scrum Tomás Cubelli, que vuelve a los Pumas después de once meses.

Del lado visitante, el entrenador Rassie Erasmus confirmó la formación para jugar en Mendoza con sólo un cambio respecto del equipo que ganó en Durban, ya que Franco Mostert entrará en la segunda línea por Pieter Steph du Toit.

Estas son las formaciones iniciales: Argentina: Emiliano Boffelli - Bautista Delguy, Matías Moroni, Bautista Ezcurra, Ramiro Moyano - Nicolás Sánchez, Gonzalo Bertranou - Javier Ortega Desio, Marcos Kremer, Pablo Matera - Tomás Lavanini, Guido Petti Pagadizábal - Juan Figallo, Agustín Creevy (C) y Nahuel Tetaz Chaparro. DT: Mario Ledesma.

Sudáfrica: Willie le Roux - Makazole Mapimpi, Lukhanyo Am, André Esterhuizen y Aphiwe Dyantyi - Handré Pollard y Faf de Klerk - Siya Kolisi (C), Warren Whiteley y Francois Louw - Franco Mostert y Eben Etzebeth - Frans Malherbe, Malcolm Marx y Tendai Mtawarira. DT: Rassie Erasmus.