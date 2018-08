Recibió catorce años de pena por abusar de sus hijastras Policiales 25 de agosto de 2018 Redacción Por Se trata de Luis Alberto Fernández que ayer conoció el fallo por abusar sexualmente de las hijas de su pareja en nuestra ciudad. La fiscal Mirna Segré brindó declaraciones del caso.

FOTO ARCHIVO MIRNA SEGRE. Fiscal que atiende el caso de Fernández.

Ayer por la mañana se llevó a cabo el décimo segundo juicio en la Fiscalía Regional 5, donde el tribunal resolvió condenar a 14 años de prisión a Luis Alberto Fernández por abusar sexualmente de las hijas de su pareja, radicada en nuestra cuidad. La fiscal al frente del caso es la Dra. Mirna Segré, quien en declaraciones pidió "revisar" los fundamentos de lo que decidió la jueza que determinó la sentencia, aunque se sabe que la fiscal pedirá 18 años de prisión para el violador, quien está acusado ser autor de los delitos de abuso sexual con acceso carnal agravado.

"Hemos terminado una larga jornada de juicio, ya que fueron 2 semanas para completar, y hoy -por ayer- los jueces decidieron la sentencia condenatoria con 14 años de prisión para Luis Alberto Fernández por haber abusado de sus dos hijas adoptivas", dijo en primera instancia la doctora y agregó que es "abuso en forma reiterada de sus dos hijas, a una con acceso carnal durante un período de 5 años aproximadamente", dijo.

Por su parte, Segré adelantó en Radio ADN que "vamos a ver los fundamentos para decir si estamos conformes o no con esta condena. Recién estamos revisando el fallo, pero la Fiscalía va a pedir una pena mayor y tenemos que ver si la pena como la evaluaron los jueces es justa y en su momento se decidirá. Existe siempre la posibilidad de recurso, pero no nos queremos adelantar a los fundamentos", completó.



SE VA GENERANDO

CONCIENCIA

Segré se refirió en un plano más general a las víctimas de abusos, que cada vez son más y que hacen público el sufrimiento que padecen. Al respecto, dijo que "cada vez más se va generando conciencia y es un trabajo arduo de la sociedad, y que lleva años", dijo.

En tanto, y volviendo al caso mencionado, expresó que "la Fiscalía tuvo la iniciativa de generar una secretaría, luego un departamento y un área especializada en casos como estos. Esto ayuda porque obviamente los métodos de trabajo son diferentes, no es una investigación fácil y las víctimas al sentirse contenidas y al ir contando cada vez con más recursos actúa diferente", detalló mencionando a profesionales de la salud y también a aquellos que contienen las víctimas y otros puntos más. "Siempre es buena la interdisciplina en este tipo de investigaciones porque son investigaciones difíciles a la hora de un juicio ya que es un delito de puertas cerradas por lo general. Y más allá del discurso de las víctimas, a las que obviamente la Fiscalía le cree, siempre a la jueza hay que convencerla y para eso se necesita encolumnamientos de estos discursos y eso se logra muchas veces a través de otros abordajes que son los que en este caso pudimos tener y que contribuyeron a la sentencia condenatoria", concluyó.