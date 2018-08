Comerciante baleado: detuvieron al presunto agresor en allanamiento

En menos de una semana del hecho, fue detenido en la madrugada del viernes un joven de 17 años, aparentemente el presunto agresor de Juan Carlos Re, el comerciante de 66 años que fue baleado cuando atendía su quiniela en pleno barrio San José.

Con un trabajo investigativo exacto del fiscal Carlos Vottero y un procedimiento ejemplar de la PDI, se allanó una morada en ese mismo barrio que terminó con la captura de Facundo C, el que habría disparado el arma.

Los allanamientos que llevó adelante Policía de Investigaciones fueron varios en la madrugada de ayer, con colaboración de Grupos Especiales de Infantería y el Grupo de Acción Táctica de la Unidad Regional V. Los mismos se realizaron sobre Champagnat y Av. Italia, como así también en calle Progreso al 200, donde finalmente terminaron dando con el presunto agresor de Re.

En total fueron cuatro los allanamientos que los equipos mencionados llevaron a cabo, con un saldo más que positivo.

LA OPINION intentó comunicarse con el entorno del comerciante del barrio San José, pero sin lugar a dudas existe un cierto alivio "a medias", ya que por otro lado, Juan Carlos sigue luchando por su vida en el Hospital Jaime Ferré, en un estado reservado.



SE ATRAPO

A UN MENOR

La causa se tramita en el Juzgado de Menores con la intervención de la Dra. María Alejandra Platini, teniendo en cuenta que la persona detenida aún no cumplió los 18 años. "En menos de una semana pudimos individualizar al autor del hecho y por ser un menor de edad el caso va a ser remitido al Juzgado de Menores", dijo el fiscal Vottero sobre lo acontecido ayer.

En diálogo con Radio ADN, el Fiscal confirmó que se llegó al presunto autor del hecho a través de diligencias investigativas respecto a las cuales por una cuestión de reserva de la investigación y por cuidar a quienes han colaborado en este caso tan grave y en el cual se encuentran involucradas personas no voy a hacer referencias", dijo y destacó que al ser derivado este caso al Juzgado de Menores todavía implica que la investigación tiene que seguir adelante.

En tanto, dijo que "lo cierto es que hay una persona individualizada que es menor de edad y el presunto autor del hecho. Ahora la investigación sigue con un deber de reserva importante", confesó.

Por último, deslizó que "hasta el momento no está acreditado el móvil, se maneja la hipótesis del robo, pero está sujeta a acreditación", dijo.

El menor está en la Alcaidía de nuestra ciudad a disposición del Juzgado de Menores. Recordemos que este hecho ocurrió en calle J. Arias 197, donde dos personas ingresaron a la Quiniela de Re. Uno de ellos disparó con un arma de fuego y le generó una herida de bala en el abdomen. Hoy Re sigue peleando por su vida en el Jaime Ferré.