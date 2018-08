Reapareció Sabella superando dura enfermedad

En la oportunidad, Sabella dejó varias frases luego de haber superado una dura enfermedad durante los últimos años. De buen semblante, habló de su estado de salud y dijo sentirse muy bien, pero recordó los duros momentos por los que tuvo que atravesar.

Da cuenta hoy Diario Popular, de algunas de las frases escuchadas en boca de Alejandro Sabella

* "Cuando uno se pone grande se sensibiliza un poco más", bromeó luego de recibir un diploma por haber sido el orador de cierre de las Jornadas de Capacitación en Deportes y sus Ciencias Aplicadas.

* "Cuando estaba peleando para ver si seguía acá con ustedes o me iba para el otro lado, me acordé lo que les decía a mis alumnos, a mis jugadores, que no pueden dar menos del cien por ciento, si se los pedía a ellos yo tenía que luchar para mantenerme con vida".

* "El fútbol siempre está, lo traje desde la cuna. Eso no lo perdemos nunca. Lo prioritario es terminar de consolidar mi mejoría, que ya me siento mejor, y después seguramente veremos".

* "Como todo argentino y futbolero, siempre tenemos la ilusión en cada mundial. No puedo decir que me dolió, pero sí que estoy triste porque no pudimos plasmar el mundial que todos deseábamos".

* "Desde que soy chico siempre escuchaba que éramos los mejores del mundo, pero la verdad es que tuvimos períodos que fuimos potencia y por lo tanto tenemos dos títulos mundiales y otras dos finales. Pero los mejores del mundo, ni ahí.

* "Tenemos que darnos un baño de humildad. El hecho de sentirnos buenos siempre es muy bueno, pero a veces se vuelve contraproducente. Tenemos que ir de a poquito y no pensar que la solución estará mañana".