Panorama Político

NO NOS UNE EL

AMOR SINO EL...

Aquella popular frase del escritor Jorge Luis Borges en su poema "Buenos Aires" aparece para dar sentido a situaciones como la que se vivieron en miércoles en la ciudad de Santa Fe cuando funcionarios del gobierno provincial e intendentes municipales y presidentes comunales compartieron un encuentro para quejarse por el decreto de Mauricio Macri que los dejó sin el Fondo Sojero. "No nos une el amor sino el espanto" es la frase del universo borgeano a la que se echa mano, como en este párrafo, para reflejar el espíritu que dominó la cumbre en el Centro Cultural Provincial "Paco Urondo" en la que participó el intendente rafaelino, Luis Castellano.

Todos apuntaron hacia la misma dirección para quejarse por la eliminación del Fondo de la soja: la Casa Rosada. Castellano, en las declaraciones que ofreció a la prensa reunida en el lugar, sintetiza aquella idea de Borges. Por un lado se alineó con la Provincia y otros tantos jefes de gobiernos locales para cuestionar a la Nación. Pero en un descuido disparó un dardo contra el Gobierno santafesino porque no envía la cantidad de policías que considera necesita Rafaela para combatir la creciente delincuencia. Quedó claro que el Intendente peronista de esta ciudad no está unido por amor a la Provincia, sino por el espanto pasajero que significa no tener más al Fondo Sojero que "una sombra ya pronto será" para cerrar con otra cita literaria.



VENGAN AL PIE

En otros tiempos la Provincia transfería las partidas correspondiente al Fondo de Obras Menores a municipios y comunas a través del banco, como sucede cuando gira las transferencias por coparticipación. Pero el marketing de la política obliga a sacarle el jugo a toda acción de gobierno, a aprovechar esa entrega de dinero.

Entonces desde un tiempo a esta parte si hay un cheque, hay una foto y también hay un video (como a veces se juegan con esos mensajes por WhatSapp). Difícil de digerir quizás para todo lo que está en Moreno 8 fue la imagen del coordinador del Nodo Rafaela, Fernando Muriel, haciendo entrega del Fondo para Obras Menores a la secretaria de Hacienda y Finanzas, Marcela Basano.

Es que esa escena potencia -como tantas otras- la figura del Gallego convertido en un adversario de magnitud que pondrá a prueba la maquinaria electoral del justicialismo rafaelino, invicta al menos en la categoría de intendente desde 1991. A nadie del entorno de la política local se le escapa que el Nodo se ha convertido en un centro hiperactivo de hechos políticos y de gobierno como nunca antes, casi al mismo nivel que el Departamento Ejecutivo municipal y el Concejo.

Nada que sorprenda, las candidaturas se construyen al menos en estos casos, desde la gestión.

Por otra parte, Muriel se va preparando para lo que viene. En una entrevista con Next TV, consultado por las quejas del Municipio por la falta de envío de policías por parte de la Provincia, Muriel apuntó contra las debilidades de la política social municipal. "Hay una cuestión social que no la estamos viendo, que no la está trabajando de la mejor manera desde el Estado local", disparó.



LA CARRERA DE

JOSE CORRAL

El intendente de Santa Fe, José Corral, estará hoy en Rafaela. Oficialmente llegará para presentar al Súper TC2000 que correrá dos competencias, una de ellas nocturnas, en la ciudad que gobierna. Será el primer fin de semana de septiembre cuando la categoría más tecnológica de la Argentina recorra el callejero cercano al casino de la capital provincial en una de las ya clásicas fechas de la temporada.

Corral estuvo ayer en Rosario y hoy repetirá el lanzamiento en una ciudad tuerca como Rafaela, en esta oportunidad a las 16:30 en la Plaza 25 de Mayo. Pero llegará más temprano, pues tiene previsto una visita a Sunchales para compartir un encuentro con presidentes comunales, acompañado por el ex concejal radical de esta ciudad, Germán Bottero.

Al mediodía, en tanto, el intendente santafesino que quiere ser candidato a gobernador por Cambiemos en el 2019 almorzará en esta ciudad -en Artemio- con los concejales Leonardo Viotti, Alejandra Sagardoy, Hugo Menossi entre otros.

El santafesino se reunió últimamente en varias oportunidades con Macri, por lo que tiene cierto respaldo para sus aspiraciones políticas, más aún considerando que el PRO santafesino no ha podido fortalecer a ninguno de sus dirigentes para disputar la Gobernación con Omar Perotti o María Eugenia Bielsa, Antonio Bonfatti o Miguel Lifschitz -en el hipótetico y, a esta altura, milagroso caso que logre la reforma constitucional con reelección incluida- entre otros.

Alguien dijo en voz baja que Corral y Federico Angelini (diputado provincial del PRO) no suena mal en una eventual fórmula.



EL SENADO Y LOS

ALLANAMIENTOS

"¿Qué senadores acompañaron a Cristina en las condiciones que exigió para los allanamientos?" se preguntó el sitio parlamentario.com, especializado en todo lo que sucede en el Congreso de la Nación. "Además del Frente para la Victoria-PJ, hubo ocho senadores del interbloque peronista Argentina Federal y otros tres que votaron en contra del artículo original de dictamen, por no contener las modificaciones que proponía la expresidenta", agrega.

Agrega que el oficialismo logró aprobar el dictamen original de la Comisión de Asuntos Constitucionales, cuyo artículo 2 indica que el juez “deberá cumplimentar las diligencias procesales con la debida diligencia, prudencia y decoro, tutelando los derechos y garantías”.

Explica que ese artículo fue el único que no obtuvo unanimidad: recibió 47 votos a favor y 20 en contra, dado que una porción de la oposición apoyaba la redacción alternativa que proponía Cristina, donde se sugería a Bonadio evitar los registros fílmicos o fotográficos, resguardar objetos personales y garantizar la presencia de abogados de la expresidenta.

¿Quiénes fueron los 20 senadores que rechazaron el artículo por no contener esos cambios? Obviamente, lo hicieron los nueve del Frente para la Victoria-PJ.

Pero además del kirchnerismo, hubo ocho senadores del interbloque peronista Argentina Federal que acompañaron a Cristina en esa votación: fueron la sanjuanina Cristina López Valverde, los fueguinos Julio Catalán Magni y José “Nato” Ojeda, el santafesino Omar Perotti, el chubutense Mario Pais, la catamarqueña Inés Blas y los tucumanos José Alperovich y Beatriz Mirkin.