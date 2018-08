Piden compensación por la eliminación del fondo sojero

La sesión ordinaria del Concejo Municipal de ayer (duró tres horas para tratar 20 proyectos) empezó como terminó: grandes debates políticos-ideológicos, con escasa incidencia local en el plano nacional. La chispa la prendió Jorge Muriel cuando al inicio se solidarizó con la situación que atraviesa la universidad pública con el recorte presupuestario y los reclamos salariales (vienen de décadas): "es el costo de las políticas neoliberales y el acuerdo con el FMI, tirando abajo el centenario de la reforma universitaria. Este Gobierno quiere que las universidades sean un negocio".

Le salió al cruce Hugo Menossi (también Marta Pascual, Leo Viotti y Carina Visintini), expresando que "fue bochornoso lo del Senado con la ley de extinción de dominio porque no se puede recuperar todo lo robado. Fue un negociado el kirchnerismo con las universidades públicas, muchas situaciones tienen una causa que es el robo y corrupción del Gobierno anterior con una banda de ladrones; esto es una consecuencia de 12 años de gobiernos corruptos y muchos funcionarios de Perotti para abajo estaban a los abrazos".

Casi al final de la sesión volvió la discusión polémica a partir del proyecto de declaración presentado por el PJ, rechazando el decreto 756/2018 del gobierno nacional que establece la eliminación del fondo sojero solidario.

Muriel lo justificó diciendo que "perjudica a ciudades y comunas, ayer hubo una manifestación en Santa Fe con presencia local y elaboraron un documento; son 6 millones para este año que se dejan de percibir y en 2019 casi 14 millones. Esto va a resentir el trabajo público en detrimento de la calidad de vida de los rafaelinos".

Viotti dijo que "tiene una mirada sesgada y la visión política de un sector, por eso redactamos un proyecto alternativo; pedimos a la Nación una herramienta que compense a los municipios y comunas en lugar del fondo sojero, peleando por los fondos para la ciudad".

Como no se pusieron de acuerdo, solicitaron un cuarto intermedio para tratar de consensuar ambos proyectos. Al regreso, Menossi hizo un análisis matemático-político: "unos profesionales del CONICET y la UBA concluyeron que el kirchnerismo robó 36 mil millones de dólares a 44 millones de habitantes en el país, lo que significa unos 800 dólares por argentino, si lo multiplicamos por 100.000 rafaelinos son 80 millones de dólares a 30 pesos se trata de 2.400 millones de pesos que le robaron a la ciudad de Rafaela frente a los 12 millones de pesos que no vendrán a la ciudad".

Evangelina Garrappa opinó que "se está reclamando lo que es nuestro, justo, federal, defender las obras, millones que la ciudad está perdiendo, frente a los problemas de la crisis, la inflación, el aumento del dólar que no benefician a las familias rafaelinas".

A la hora de las votaciones, primero fue el proyecto original del PJ rechazado por la oposición 6 votos (5 de Cambiemos y el restante de Mársico) a 2 positivos (Muriel y Garrappa, Bonafede estuvo ausente). Luego se puso a consideración el de Cambiemos, logrando 6 votos positivos contra 2 abstenciones (habían votado en contra y después rectificaron el voto), solicitando al gobierno nacional la implementación de una herramienta que compense a municipios y comunas los fondos que no se percibirán por la eliminación del fondo sojero.

A decir verdad, la Argentina transita una crisis económica de ajuste, inflación de varios años, despidos con consecuencias sociales terribles para los trabajadores y pobres de la sociedad, pero también atraviesa otra crisis institucional que dejó el Gobierno anterior con graves casos de corrupción de miles de millones de pesos que la Justicia está investigando. ¿Cuál es la incidencia de un proyecto de declaración local a nivel nacional? ¿Se podrá torcer el brazo al Gobierno para que compense la eliminación del fondo sojero?



OTROS PROYECTOS

Los restantes 19 proyectos aprobados fueron los siguientes: instalar Avícola sobre registro de zonificación con un plazo de 10 años para luego buscar otro lugar; información sobre el mapa social de Rafaela; repavimentar calle Languier; reparar pavimento en las calles Perú, Avanthay y Constituyentes; alumbrado público en el sector denominado barrio Esperanza (al sureste de la ciudad); donación de terreno para apertura de calle Fader que permitirá la conectividad en La Cañada; donación de terreno para el ensanche de la colectora de la ruta 34 a la altura del Aero Club; donación de terreno para la apertura de las calles Pascual Brusco, avenida Providenti y Lugones; colocar un banco rojo en una plaza contra la violencia de género en base al aporte de la asociación Florentina; solicitud a la Provincia para instalar dos estaciones solares en los sectores norte y sur de la ciudad; colocar ripio en calle 14 de Julio (será repavimentada dentro de 2 o 3 años); informe por protocolo de trabajo entre Aguas Santafesinas y Litoral Gas; informe por extracciones de árboles que lo comunican a Litoral Gas; realizar obras hidráulicas en las calles Rincón y Balbi hasta Ramón y Cajal en barrio Virgen de Luján; reparar pavimento en las calles Ramón y Cajal y Brigadier López; creación del barrio 41 con Marchini al norte, Colombia al sur, Yrigoyen al oeste y perímetro urbano al este, hasta la designación del nombre; gestión Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE) en Rafaela; donación de terreno para el ensanche de las calles Actis, Dean Funes y Anduiza al sur de la ciudad; y condonación de la deuda del panteón cura Normando Corti.