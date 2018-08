“Multas duras y premiar al buen conductor”

En el marco de la campaña de seguridad vial que impulsa la Municipalidad, se llevó a cabo anoche un nuevo encuentro con un especialista en la materia, quien vino una vez más a Rafaela a brindar su mirada sobre la prevención de accidentes. Se trata del reconocido periodista Rubén Daray, quien dio una interesante y rica conferencia sobre "Seguridad a bordo del automóvil" ante una buena concurrencia en el Centro Cultural Municipal de la Sociedad Italiana.

La actividad, que está organizada conjuntamente con el Club Atlético de Rafaela y la firma Bieler S.A., estuvo destinada a todo el público. Y antes de dirigirse a los presentes, dialogó con LA OPINION acerca de su nueva estadía en nuestra ciudad. “La seguridad a bordo del automóvil es nuevamente el tema principal de una nueva visita a Rafaela. El tema del automovilismo y sus anécdotas también forma parte de este encuentro, ya que hemos tenido la suerte de vivirlo. Esta charla es un poco más completa que las anteriores. Y como piloto, esta ciudad me trae muy lindos recuerdos, donde pude ganar una carrera de TC2000 hace muchos años. Precisamente, hemos estado visitando también el autódromo realizando una notas para que saldrán en el facebook de A todo Motor TV, contando un poco lo que son las curvas, la trayectoria, como así también los grandes pilotos que han corrido y ganado en Rafaela”, comentó Daray en el inicio de la charla. Luego acotó que ·se maneja mal en Argentina, porque si se nos mueren 22 personas por día en accidentes, algo mal estaremos haciendo. Soluciones hay, pero hay que tener agallas para hacerlo. Tenés que poner multas muy importantes, colocar recaudos desde las multas y premiar, de alguna manera, a lo que no cometen faltas. Las dos cosas son importantes, poner multas muy fuertes y al otro premiarlo por respetar todo”.

Posteriormente, en relación a que hay cada vez más vehículos, haciéndose más dificultoso poder manejar como corresponde, respondió que “se venden un millón de autos nuevos por año. Cada vez hay más motos, autos, camiones, y cada vez hay menos pavimento. Y si no construís 5.000 kilómetros de caminos nuevos todos los años, nos vamos a quedar sin caminos. O sacar un millón de autos viejos. Y como nada de esto se está haciendo, lo que tenemos es congestión. Y si se le suma la cantidad de peatones, que lo somos todos, no tenemos ningún tipo de educación ni respeto por nada. Cruzamos la calle por el medio porque se nos antoja, cuando se sabe perfectamente que se debe cruzar por las esquinas. Eso lo sabemos, pero nadie lo hace ni nadie le dice nada al peatón, que es una especie de intocable. Siempre la culpa la tiene el conductor, porque la verdad el que maneja no puede frenar un auto andando a 40 kilómetros por hora y con 1 tonelada y media de peso si es mediano. En menos de 40 o 50 metros es difícil frenarlo, físicamente no dan los números. Ahora, cuando un peatón se cruza por el medio de la calle, no tenés forma de frenar, pero los títulos de los diarios van a decir ‘automovilista atropelló un peatón’ o ‘el peatón se cruzó’. ¿Cuál sería el título real?”.

¿Porque somos tan imprudentes a la hora de manejar y cruzar la calle?. “Porque hacemos todo al revés. Pero cuando tenés la suerte de viajar y ver las cosas bien hechas, después volvés a Rafaela y te encontrás con todo distinto y te preguntás qué lindo se maneja en Italia o Alemania o en Francia...después acá ves a muchos tirando el pucho por la ventana. Entonces, somos inexplicables. Hoy mismo se está viviendo en el país un momento político que va a ser histórico y han gente que aún está negando las cosas. Entonces, no tenemos ganas de progresar. No tengo ninguna bandera política, pero lo que es seguro que tenemos que hacer las cosas bien y cambiar. Como no estamos haciendo nada, estamos muy lejos de mejorar en relación a otros países. Y así va a ser difícil. Tenemos ya que empezar a hacer algo para cambiar esta alta estadística fatal. En este sentido, estamos trabajando mucho para poder bajar ese número tan escalofriante. Es una locura, y como de esto no se habla, parece que no es de importancia.

Con respecto a la importancia de la educación vial en las escuelas manifestó que "es algo que debemos hacer". Sin embargo, también habló de la "importancia del ejemplo que deben brindar cada familia a sus hijos desde el hogar. Estas son las cosas que no las arregla ningún político, si la persona no quiere, no va a cambiar".

En referencia a los autos, que vienen cada vez con más tecnología, hace falta también un cambio de conciencia para un mejor manejo, porque con eso solo no alcanza. Ante este interrogante, sostuvo que “con el cambio de conciencia no haría falta la tecnología. Y si vienen así es porque manejamos mal. Entonces, algunos autos son lo suficientemente inteligentes como para darse cuenta que estás haciendo algo mal y te lo corrige. Pero si se maneja con más distancia, ese nuevo sistema que tienen ahora los autos modernos no lo vas a usar nunca.

Por último, nos dejó un mensaje a todos los rafaelinos para tener en cuenta a la hora de manejar por nuestras calles. “Que lo hagan con más distancia entre un auto y otro y que frenen a cero en las esquinas, y no pasar despacio”. Daray estuvo acompañado por Eduardo López, secretario de Gobierno y Ciudadanía de la Municipalidad de Rafaela, y Daniel Ricotti, presidente de la Subcomisión de Automovilismo de Atlético de Rafaela.