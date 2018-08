Alassia rechazó el proyecto del PRO para empleo joven

En la mañana de ayer, la Subsecretaria de Economía Social y Empleo, Mariana Alassia, concurrió al Concejo Municipal para brindar su mirada respecto a un proyecto del bloque de Cambiemos, en donde se proponía generar un registro de aquellos jóvenes de entre 18 a 30 años desocupados y brindarle una serie de ventajas tributarias a las empresas locales que los incluyeran dentro de su plantilla. "Para mí, es inaplicable", aseguró la funcionaria.

En diálogo con "Algo dirán" (Radio Galena, 94.5 Mhz) señaló que "lo que hicimos fue analizarlo muy minuciosamente, técnicamente, con todo nuestro equipo. En ningún lugar de la norma legal propuesta se mencionan los antecedentes del programa Jóvenes, que es nacional y hace 10 años que está implementándose y que está dirigido a jóvenes desocupados de entre 18 a 24 años. Este programa lo hemos usado, en 2016 elevamos una respuesta a una minuta con toda la información, con lo cual tiene el Concejo estos datos. Este plan tiene una normativa nacional. Concretamente, se trabaja con los jóvenes durante dos meses y medio todo el tema de empleabilidad y se le dan dos herramientas muy importantes a las empresas que buscan reducir costos, como es entrenamiento de trabajo (que es una pasantía rentada y genera conocimientos en el joven). Esto no es una reducción impositiva, sino que es una posibilidad de práctica. Lo que sí genera reducción es la segunda herramienta, que es el programa de inserción laboral, que hay un reconocimiento del Ministerio de Trabajo de parte de las contribuciones y aportes patronales, por hasta 24 meses, hasta $ 4800 mensuales por cada empleado, siendo esto trabajo efectivo". "Esta idea de este proyecto se solapa de forma plena con respecto a lo que venimos realizando", concluyó.

"Nosotros tenemos más de 20.000 currículum, dentro de los cuales ya tenemos identificados por segmentos cerca de 5800 CV de jóvenes de entre 18 y 30 años. Generar una expectativa para crear un registro, lo vemos como algo riesgoso, porque cómo vamos a cumplimentar esas expectativas", añadió.

"También estuvimos viendo el alcance de la ley N° 27430, que modifica la Tributaria Nacional, que se empezó a aplicar en abril. Allí se prevé una serie de beneficios en las contribuciones patronales y aportes para estimular las contrataciones. Tiene muchas cuestiones técnicas, pero lo importante a destacar es que está previsto una deducción progresiva de estas contribuciones patronales. Ahora se están pagando un 8% menos y se irá disminuyendo el porcentaje", agregó. "Esto favorece a las empresas con mayor cantidad de empleados", detalló.

"Lo que nosotros evaluamos es que esto busca generar empleo registrado, pero hay estudios -como los de la Universidad de San Martín- que determinan que esto no impacta en la generación de empleo, sino que esto se logra con crecimiento económico, no con la baja contributiva. Martín Abeillé -responsable del área de empleo- hizo un análisis de cuánto debería facturar una empresa para que le convenga esta reducción: deberían facturar $ 4.500.000 mensualmente. Entonces, generaríamos una alta expectativa, pero habría una baja respuesta", completó.