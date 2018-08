Ajedrez: logros en Laguna Paiva Deportes 24 de agosto de 2018 Redacción Por Leer mas ...

FOTO PRENSA CECR DESTACADOS./ Gonzalo Hilgert y Gerónimo Hevia.

El pasado fin de semana las Escuelas de Ajedrez del Centro Empleados de Comercio y Roberto Grau se hicieron presentes en el IRT que se realizó en Laguna Paiva. Este certamen se desarrolló bajo sistema suizo, las rondas fueron seis y el tiempo de reflexión de 60 minutos, más 30 segundos de incremento por jugada. El mismo contó con la participación de 32 ajedrecistas.

Los rafaelinos presentes fueron Daniel Hernández (Grau); Lautaro Hevia (Cecr); Gonzalo Hilgert (Cecr) y Gerónimo Hevia.

Destacada labor le cupo a Gerónimo Hevia y Gonzalo Hilgert que obtuvieron el primer y segundo puesto en la categoría Sub 17. Este logro adquiere mayor importancia ya que estos pequeños ajedrecistas son oficialmente categorías sub 12 y sub 14.

Esta labor constituye un justo premio a la tarea que vienen realizando conjuntamente jugadores, profesores y dirigentes. Es muy importante el esfuerzo que realizan estas escuelas, que con su presencia difunden el ajedrez rafaelino con desempeños distinguidos, teniendo como emblema desarrollar el ajedrez como una herramienta formativa y educativa, con un fuerte contenido social, logrando así la inclusión del individuo.