Ben Hur jugó con Sportivo Belgrano

Este miércoles Ben Hur disputó dos encuentros como cierre de la fecha Nº 5 del Torneo Juvenil del Centro, certamen -organizado por el Consejo Federal- que disputa con el objetivo se seguir potenciando las divisiones inferiores de la institución.

El Lobo enfrentó en la cancha auxiliar Nº 3 a Sp. Belgrano de San Francisco como cierre de la quinta jornada. En Sub 15 fue derrota por 2 a 1, marcando Vega para Ben Hur, mientras que en Sub 17 fue empate sin goles. Esta última divisional se ubica en la cima de la tabla de posiciones acumulando tres victorias y un empate.

Recordemos que esta jornada se había iniciado la semana pasado con la victoria del Sub 19 (3 a 1) sobre 9 de Julio de nuestra ciudad.

Arrancó la sexta: este jueves, en San Francisco, la BH enfrentó a Sp. Belgrano en Sub 19 en el inicio de una nueva jornada. El encuentro finalizó con victoria para el elenco cordobés por 3 a 0. La programación se completará como local enfrentando a 9 de Julio de nuestra ciudad en Sub 15 y Sub 17, con fecha de disputa a confirmar.