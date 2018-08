Oficialismo y Cambiemos aprobaron modificar la Ordenanza 2569/16

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - Como sucede cada jueves, el cuerpo legislativo local, ayer por la mañana llevó a cabo una sesión ordinaria.

Todo dio comienzo con el izamiento de la Bandera argentina, tarea que cumplió Oscar Trinchieri, seguidamente aprobaron el acta del encuentro anterior, y Fernando Cattaneo ofreció el Informe de Presidencia, detalle al que Trinchieri agregó informe de una reunión en la Casa del Emprendedor, de la que participó junto a María José Ferrero.

Por Secretaría se dio lectura a la correspondencia recibida y se inició el tratamiento del temario de la fecha.

El primer despacho de comisión se llevó las palmas, fue debatido por una hora quince minutos, y fue sacado por mayoría.

Se trata de un proyecto de Ordenanza elaborado por el Ejecutivo para modificar la Ordenanza 2569, la fundamentación fue efectuada por Leandro Lamberti, señalando haciendo una reseña y recordando que el instrumento legal se refiere al plan de repavimentación.La modificación del proyecto, entre otras cosas , pide iniciar la obra en tres sectores simultáneamente. Recordó también los ingresos que llegarán para destinar a este trabajo, entre ellos 23.000.000 desde la Provincia, de lo que recibirá desde el Gobierno Central.

Cuando concluyó hizo uso de la palabra Oscar Trinchieri señalando que no adherirá a la modificación - que apuesta a encarar la obra en tres sectores simultáneamente-, y enfatizó que debe cumplirse lo reglado en la ordenanza 2569/16, que indica que la obra debe llevarse adelante sector por sector.

Por su parte, Fernando Cattaneo, también fundamentó su rechazo, enfatizando que es importante dejar en claro que en reuniones de comisión manifestó su intención de acompañar el proyecto del Ejecutivo, ya que debe quitársele los rasgos políticos, ya que la obra significa una urgencia, su postura es una visión positiva, no es discursiva, ya que en diferentes ocasiones acompañó proyectos del DEM relativos al tema, pero no puede acompañar la modificación, es necesario que se cumpla la ordenanza.

Recordó dichos de Toselli cuando era concejal- en la intendente de Bolatti-, que sugería dar de baja los sectores que no llegaban a la adhesión del 40%.

Por su parte Carlos Gómez expresó que respeta las posiciones y dejó en claro que desde el DEM se trabaja para hacer lo mejor para la ciudad.

Por su parte María José Ferrero anunció su apoyo a la modificación , remarcando que pertenece a un gobierno que apuesta a la obra pública.

Además hizo algunas aclaraciones relativas al retiro del fondo sojero.

Por su parte Andrea Ochat manifestó que considera una oportunidad única contar con tantos aportes que permitirán achicar las erogaciones de los vecinos

Finalmente se votó logrando 4 votos - 3 del oficialismo y 1 de Cambiemos- y dos negativas (PJ y PAVS).

Fue girado a comisión un proyecto de Ordenanza cuya autoría es de María José Ferrero con la adhesión de Oscar Trinchieri, por el que se autoriza al Ejecutivo a delimitar zona de estacionamiento exclusivo para vehículos que trasladan a personas con discapacidad sobre los cordones donde se encuentran ubicados los cajeros automáticos.

* Seguidamente fue aprobado un proyecto de declaración de Andrea Ochat, por el mismo se declara de Interés Ciudadano y Educativo el Segundo Congreso de Discapacidad "Todo sobre nosotros con nosotros. Hacia una participación activa y plena".

*Llama a Licitación Pública Nº6/2018, para la contratación del servicio de gestión y cobro extrajudicial de las deudas generadas por el Impuesto Provincial de Patente Única sobre Vehículos en la Municipalidad de Sunchales.

Girado a Comisión para su análisis

Las dos Minutas de Comunicación fueron aprobadas, previo intercambio de opiniones entre Leandro Lamberti y Oscar Trinchieri. En cuanto al pedido de informes de la obra de Gasoducto, se modificó el plazo para la respuesta y se estableció en 10 días hábiles.

*Solicita al Departamento Ejecutivo Municipal remita información detallada de las modificaciones que se realizarían en la estructura edilicia del Corralón Municipal.

*Solicita al Departamento Ejecutivo Municipal remita información detallada sobre las acciones realizadas referidas a la obra del Gasoducto.

Como último punto, el concejal Fernando Cattaneo fundamentó extensamente el proyecto de su autoría, que propone la creación del Programa “Sunchales al Sol”, con el objeto de promover la incorporación de sistemas de

captación y utilización de energía solar.



El mismo fue girado a Comisión para su análisis.

Respecto a esto, Leandro Lamberti destacó la importancia de este tema, se manifestó a favor del espíritu del proyecto anticipando su acompañamiento, al mismo tiempo que recordó la iniciativa por él presentada, actualmente en estado parlamentario, por medio de la cual se propone la creación del programa de Construcción de Viviendas Sociales Sustentables.

El concejal destacó también que en dicha propuesta la eficiencia energética y la utilización de la energía solar están incluidas y que por lo tanto sería muy positivo el tratamiento de ambos proyectos.