Us Open: cuenta regresiva

La esperanza argentina Juan Martín del Potro, N° 3 del mundo y ganador en el 2009 debuta con un clasificado. Rafael Nadal, N° 1 del Mundo es el defensor del título. Este año el Abierto de los EE. UU. cumple 50 años y lo festeja con la inauguración del Luis Armstrong de 14,000 asientos y con techo corredizo.

Este lunes, 27 de agosto, comienza el US OPEN de tenis, conocido como el Abierto de los EE. UU., el último gran Slam del año. Se juega sobre pista dura, en el complejo USTA Billie Jean King National Tennis Center.

De acuerdo a los datos que ofrece la USTA, este es el segundo complejo tenístico más grande del mundo​ con 22 pistas dentro de sus instalaciones y otras 11 en el parque adyacente. Las 33 pistas tienen la superficie de DecoTurf desde que fueron construidas en 1978.

Ese “monstruo” arquitectónico, está situado en Queens, el complejo está abierto durante 11 meses al año (sólo se cierra por inclemencias del tiempo y en agosto/septiembre por la celebración del US Open), y acoge los torneos organizados por la USTA.

El Arthur Ashe Stadium es el estadio más grande del mundo en capacidad, pudiendo albergar 23.771 espectadores, todos sentados. Ubicado dentro de Flushing Meadows-Corona Park ,es un sitio recuperado que anteriormente había servido como un recinto ferial mundial, antes del vertedero de cenizas de carbón de Manhattan y antes de eso un humedal natural, el diseño original del estadio no incluía un techo. Después de sufrir años sucesivos de retrasos en los eventos por las inclemencias del tiempo, se completó un nuevo techo retráctil liviano en 2016.

El imponente estadio lleva el nombre de Arthur Ashe, ganador del inaugural US Open en 1968 , el primero en el que los profesionales podían competir. El estadio abrió sus puertas en 1997 y según estimaciones recientes, la construcción tuvo un costo de alrededor de 389 millones de dólares.



EL CUADRO PRINCIPAL

Mientras se juega la qualy, ya se dio a conocer el cuadro principal. Encuentros interesantes en la primera jornada, por ejemplo el choque de dos argentinos, Diego Schwartzman contra Federico Delbonis, los otros argentinos que ya están confirmados son Guido Andreozzi que va con el local Jack Sock, Guido Pella con un clasificado y Leonardo Mayer contra el serbio Laslo Djere. La Torre de Tandil y uno de los favoritos a estar en la final, Juan Martín del Potro debuta contra un clasificado. Un choque sin lugar a dudas espectacular en primera ronda será entre Grigor Dimitrov que debuta nada menos que con Stan Wawrinka, el suizo ganador el Us Open recibió una invitación especial, por cuanto está fuera de los 100 primeros clasificados al venir de una lesión.