Unión debuta en Las Parejas

Este jueves en el Consejo Federal, se llevó a cabo el sorteo del fixture del Federal A temporada 2018/19. En cuanto al formato del certamen, no hubo cambios en relación al año pasado, donde habrá 2 ascensos, uno directo y otro por Reválida. La primera fase tendrá 16 fechas y el inicio del campeonato está pactado para el 9 de septiembre a pesar de que algunos quieren iniciar una semana más tarde. En total habrá 4 zonas de 9 equipos, donde Unión de Sunchales -espera rival para jugar la final de la Copa Santa Fe- integrará la Zona 2 y debutará visitando a Sportivo Las Parejas en la primera fecha. En la segunda jornada, el Bicho verde tendrá su estreno en el Estadio de la Avenida ante Camioneros, mientras que el resto de los partidos que tendrá que afrontar el elenco del Chino Tosetto son los siguientes: 3ª fecha, visitante de Gimnasia de CDU; 4ª local de Atlético de Paraná; 5ª fecha visitante de Douglas Haig; 6ª fecha local de Juventud de Gualeguaychú; 7ª fecha queda libre; 8ª fecha visitante del DEPRO y en la 9ª fecha local de Defensores de Belgrano (en la segunda rueda se invierten las localías). Los demás partidos de la primera fecha son los siguientes: Gimnasia CDU vs. Douglas Haig; Camioneros vs. Juventud Unida y Defensores de Belgrano vs. DEPRO. Libre: Atlético Paraná.

La Zona 1 tendrá estos partidos en la 1ª fecha: Ferro de La Pampa vs. Sansinena; Dep. Roca vs. Sol de Mayo; Alvadaro vs. Independiente (N) y Villa Mitre vs. Cipolletti. Libre: Dep. Madryn.

Por la Zona 3 jugarán Dep. Maipú vs. Racing; San Lorenzo de Catamarca vs. Desamparados; Estudiantes de Río Cuarto vs. Huracán LH y Estudiantes SLO vs. Sp. Belgrano. Libre: Universitario SL. Mientras que por la Zona 4 los primeros encuentros serán estos: Juv. Antoniana vs. A.H. Zapla; San Jorge Tuc vs. San Martín de Formosa; Crucero del Norte vs. Gimnasia y Tiro y Chaco FE vs. Boca Unidos. Libre: Sarmiento de Resistencia.

En la segunda fase se agruparán los 16 clasificados en dos zonas de 8 equipos cada una igual que al torneo pasado.

Para las Reválidas serán 4 zonas de 5 equipos cada una con los mismos clubes. Los descensos serán bajo el mismo método que el torneo pasado: tabla general y promedios.



MAS RODAJE

En lo deportivo, Unión continúa realizando la pretemporada y sumando más minutos de fútbol ya con el plantel casi cerrado. El miércoles, los de Tosetto igualó sin goles ante Boca Unidos de Corrientes en un ensayo que se llevó a cabo en el estadio Plácido Tita de Libertad. Mientras que en el juego entre alternativos, los sunchalenses ganaron 1 a 0 con gol de Joaquín Alassia. En el encuentro entre titulares, repartido en dos tiempos de 35 minutos, Tosetto puso en cancha a Aguiar; López Alba, Yuste, Nicola y Semino; Ponce, Calgaro, Aguirre y Vittarelli Góngora; Molina y Palacios Hurtado. Luego ingresaron Medina por Semino, Sarraute por Ponce, Boasso por Aguirre, Cabral por Palacios y Reyna por Molina.