Ahora, a pensar en Quilmes

Luego del batacazo ante el Granate en Junín por Copa Argentina, Atlético de Rafaela, que ya se instaló entre los mejores 16 del certamen nacional, deberá cambiar el chip y enfocarse decididamente, a partir de este jueves, en lo que será el inicio del campeonato de la Primera B Nacional, donde indudablemente la Crema llegará en buenas condiciones anímicas al encuentro de la primera fecha en el estadio Monumental ante Quilmes, el próximo lunes a partir de las 20 cerrando casi la jornada inaugural.

Está demás decir que hay poco tiempo para celebrar la clasificación, porque quedan pocos días para el inicio de una nueva ilusión y casi que no hay descanso. Es que los jugadores que fueron titulares ante Lanús, realizaron trabajos realizaron ayer trabajos regenerativos y a partir de este viernes el plantel comenzará a pensar en el elenco de Marcelo Fuentes. Precisamente, en cuanto a un probable equipo titular albiceleste, y teniendo en cuenta el buen funcionamiento mostrado el miércoles, no se vislumbran grandes modificaciones, salvó una, obliga, que sería el ingreso de Gabriel Ramírez por el suspendido Emiliano Romero, una pieza clave en el mediocampo rafaelino. Igualmente, si es que Bottaniz pretende poner en cancha un equipo más ofensivo tratando de ser protagonista ante su gente, se podría dejar el 4-4-2 y pasar a jugar con línea de 3 y un enganche, aunque esto seguramente quedará ratificado en los próximos entrenamientos.



EL CERVECERO

Días pasados, el equipo Cervecero recibió en un amistoso al Club Sportivo General San Martín (Formosa) en el marco de la preparación con vistas en la próxima temporada. Se jugaron dos partidos de 60 minutos. En primer término, Marcelo Fuentes, ex DT y jugador de la Crema, alistó a Emanuel Bilbao; Raúl Lozano, Tomás López, Nicolás Ortiz y Marcelo Cardozo; Tomás Blanco, Juan Imbert, Augusto Max, Cristian Zabala y Matías Noble; Federico Anselmo (ex jugador de Atlético). En el segundo tiempo, ingresó Marcos Ledesma por Bilbao. Este encuentro terminó 0 a 0. En segundo término, Fuentes paró a Marcos Ledesma; Martín Ortega, David Ledesma, Santiago Hardaman y Agustín Bindella; Juan Tomás Verón Lupi, Justo Giani, Juan Larrea, Brandon Obregón y Lucas Villalba; Sebastián Sosa Sánchez. Además se realizaron los siguientes cambios: Rodrigo Mieres por Hardaman, Juan Altamiranda por Obregón, Camilo Machado por Villalba y finalmente reingresó Obregón por Sosa Sánchez. El segundo compromiso finalizó 2 a 1 para el Cervecero, con goles de Justo Giani y Sebastián Sosa (de penal).