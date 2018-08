Tarifazo: autoconvocados junto a directivos de EPE

En el mediodía de ayer, los rafaelinos autoconvocados contra el tarifazo se reunieron con directivos de la Empresa Provincial de la Energía, en las instalaciones de la prestadora del servicio eléctrico. El grupo fue recibido tanto por el Gerente Comercial, Cristian Berrino, como por el gerente de Sucursal Rafaela, Julio Tascon.

En diálogo con LA OPINION, Hugo Acuña, uno de los referentes de los autoconvocados, comentó que "era una reunión que teníamos pendiente desde hace un tiempo. Nuestro objetivo era poder plantear lo que está pasando en nuestra ciudad, con las tarifas de luz. Nosotros venimos trabajando desde abril, haciendo reuniones en distintos barrios, recabando mucha información, disponiendo de un número de teléfono (3492 620239)para que se comunicaran con nosotros aquellos que estuvieran a punto de que se le cortara el servicio. Tanto el encuentro con los vecinos como la línea telefónica muestran una situación terrible, respecto de la situación extrema de muchas familias de Rafaela. Esto se corresponde tanto a la situación familiar como así también a negocios chicos o medianos, que están a punto de cerrar. Ese fue el panorama que le llevamos a los funcionarios".

"Ellos nos explican con números fríos, una explicación técnica lo que ya conocemos: la decisión del Gobierno Nacional de no subsidiar más la tarifa eléctrica. Esto es real. Esa situación se trasladó a nuestra provincia. Tuvieron mucha predisposición para ver los diferentes casos extremos que le llevamos y tratar de solucionar esos casos sociales y situaciones particulares. Aseguraron con que van a evitar los cortes y plantearon hacer un trabajo articulado con nosotros sobre la línea telefónica", agregó.

Al mismo tiempo, elevarán toda esta información a las autoridades provinciales de la EPE. Una de las situaciones más complejas es la de la familia Lugo, que están a punto de quedarse en la calle por no poder pagar el alquiler y la tarifa; o el comedor de Tato Simonelli. "Sabemos que cerraron muchos negocios (almacenes, kioskos) por esta situación", dijo Acuña.

Finalmente, recordó que aún queda pendiente un encuentro con los diputados Omar Martínez y Roberto Mirabella, sobre el proyecto de declaración de la emergencia tarifaria, como así también la posibilidad de un amparo colectivo (que ya ha tenido el rechazo de Defensoría del Pueblo, el Concejo y el Ejecutivo). "Creemos que sí se puede pero no hay voluntad política", concluyó.