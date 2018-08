Críticas de Macri por costos de la EPE

El gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, viajó a Buenos Aires el martes pasado para reunirse con el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y al día siguiente cuestionó el estado de la economía de la Argentina aunque no dio detalles si en ese encuentro pidió el respaldo de Cambiemos para avanzar en su objetivo de reformar la Constitución de Santa Fe, que incluye la cláusula de la reelección consecutiva del gobernador.

El presidente Mauricio Macri planteó alguna vez, a modo de queja, que "con el gobernador (Lifschitz) coincidimos en casi todo cuando hablamos en privado y en casi nada en público". Fue en el marco de una entrevista con Radio Dos de Rosario.

Ahora el jefe de Estado fue entrevistado por LT 23, la radio de San Genaro, donde en una extensa charla aprovechó la ocasión para cuestionar al Gobierno de Santa Fe por su política en materia de energía y en concreto con la EPE.

"Lo que sí manejamos nosotros y estamos haciendo los deberes es fortalecer institucionalmente la Argentina para demostrarle al mundo que este cambio va en serio, que realmente vamos a corregir nuestro problema principal, que es el déficit fiscal. Vamos a bajar los gastos de la política, que vamos a intentar ir en línea que se respete al ciudadano, que - por ejemplo - se ve en la discusión que han tenido ustedes, en Santa Fe, con el costo de la distribución de la energía en esa provincia. Ahora los santafesinos se han enterado que EPE les cobra el costo de distribución de los más caros del país y la verdad que no hay por qué y la política tiene que lograr que la EPE se administre como corresponde con gastos internos de EPE, que son los que corresponde, no sacándose privilegios a favor de los que trabajan en EPE y en contra del resto de los santafesinos", dijo en una suerte de monólogo, crítico por cierto con el gobierno de Lifschitz.