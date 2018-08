Fiscales del MPA brindan charlas sobre "grooming"

Fiscales del MPA brindaron una charla sobre el delito de "grooming" para alumnos de la escuela secundaria Agustinos Recoletos de la ciudad de Santa Fe. Lo dicho se da en el marco de una campaña contra el "grooming" que puso en marcha la Fiscalía de Violencia de Género, Familiar y Sexual (GEFAS) de la Fiscalía Regional 1 Santa Fe, que prevé este tipo de charlas en escuelas primarias y secundarias.

A pesar de algunas consultas, aún no pudo ser confirmado si también se darán en el ámbito de la Fiscalía Regional Nº 5 Rafaela.

Uno de los fiscales a cargo de las charlas Dr. Federico Grimberg explicó que el grooming “consiste en el contacto con menores de 18 años mediante internet, redes sociales y chats. El objetivo es ganarse la confianza de los niños y de las niñas para que accedan a realizar acciones con connotaciones sexuales o, incluso, para que acepten un encuentro real con el acosador”.



DELITO

El "grooming" fue incorporado como delito al Código Penal de la Nación en 2013. En su artículo 131 establece que “será penado con prisión de seis meses a cuatro años el que, por medio de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos, contactare a una persona menor de edad, con el propósito de cometer cualquier delito contra la integridad sexual de la misma” .

“Cualquier menor que haya sido víctima de este delito, tiene que tener claro que nunca debe borrar la conversación que mantuvo con el acosador ni eliminar los archivos. Son pruebas fundamentales para cualquier investigación penal que podamos iniciar desde el MPA”, remarcaron los fiscales Federico Grimberg y Yanina Tolosa.

Los funcionarios del MPA también hicieron hincapié en que “ante un caso de grooming, se debe avisar lo más pronto posible a un adulto de confianza para que haga la denuncia, y así podemos podremos investigar lo ocurrido”.



PREVENCIÓN

La fiscal Tolosa enumeró sugerencias para evitar el "grooming": “son muy básicas, pero resultan clave para no ser víctima de este delito”. En tal sentido, precisó que “es fundamental que los menores rechacen cualquier tipo de solicitud de amistad que les llegue de un desconocido o desconocida a través de las redes sociales. De la misma forma, nunca deben aceptar ni descargar archivos cuya procedencia no conocen”.

“En las redes sociales, deben usar perfiles privados. Además, para cualquier actividad que hagan en internet o en computadoras en red, siempre tienen que usar contraseñas que sólo ellos conozcan, y que no deben compartir ni informarle a nadie”, agregó Tolosa.

En relación a las fotos y videos, la fiscal sostuvo que “debe recordarse que cualquier imagen personal o de nuestros contactos que se publique en sitios públicos, podrá ser vista por cualquier persona y es muy difícil ‘bajarla’ de los sitios web. Por eso es que hay que pensar seriamente si estamos dispuestos a exponernos de esa forma”, remarcó.