Provincia, municipios y comunas van a pelear por el Fondo Sojero Locales 23 de agosto de 2018 Redacción Por "Vinimos a reclamar lo que es nuestro, justo y federal", expresó el intendente Castellano al participar de un encuentro convocado por el Gobierno provincial en la ciudad de Santa Fe. Acordaron un plan de acción que comenzará con la elaboración de un documento que será enviado a la Nación para rechazar la eliminación del Fondo y pedir que se restablezca. No se descarta la vía judicial.

FOTO PRENSA MUNICIPAL CASTELLANO. En el momento de hacer uso de la palabra en la platea del Centro Cultural "Paco Urondo".

Más del 80 por ciento de los intendentes y presidentes comunales de la provincia de Santa Fe participaron ayer del encuentro convocado por la administración de Miguel Lifschitz para analizar el decreto del Gobierno nacional que pulverizó el Fondo Federal Solidario que permitía redistribuir parcialmente los derechos de exportación de la soja y sus derivados entre las provincias, los municipios y las comunas.

El intendente de Rafaela, Luis Castellano, fue uno de los tantos jefes locales que participó del encuentro que presidieron los ministros de Gobierno, Pablo Farías, de Economía, Gonzalo Saglione, y del secretario de Regiones, Municipios y Comunas, Carlos Torres, en el Centro Cultural Provincial "Francisco Paco Urondo".

Sin sorpresas, los discursos fueron de tono crítico a la decisión de eliminar el Fondo Sojero por lo que al final se acordó la redacción de un documento que será enviado al presidente, Mauricio Macri, en el que "se exprese la voluntad de rechazo a esta medida, así como también la exigencia de que el Fondo sea restablecido y, sino es así, que se compensen estos recursos de alguna manera", explicó Farías.

Al finalizar el debate que se extendió por dos horas aproximadamente, Castellano evaluó esta instancia como positiva “porque pudimos encontrarnos muchos intendentes y presidentes comunales de distintos partidos políticos y distintas dimensiones de ciudades para poder reclamar lo que es nuestro, justo y federal”.

También destacó “que el Gobierno provincial haya tomado la iniciativa de hacer la convocatoria y tener esta primera reunión para acordar una serie de pasos de orden político, institucional y judicial. Espero que los ministros puedan transmitirle al gobernador Lifschitz para que junto a otros gobernadores puedan actuar y avanzar un reclamo federal, de toda la Argentina”.

Por otro lado, Castellano dijo que la eliminación del Fondo Federal Solidario surge a partir de “un Decreto de Necesidad y Urgencia que en realidad no tiene ni necesidad ni urgencia, o la puede tener solo para el Gobierno Nacional. Pero resulta absolutamente perjudicial para los municipios y comunas”. “Yo creo que esta lucha recién comienza. Es un paso importante pero creo que va a tener varios capítulos, en donde nosotros vamos a estar acompañando al Gobierno Provincial pero también vamos a estar pidiendo al Gobierno Provincial que nos acompañe donde nosotros necesitamos”, aclaró.

También adelantó que “es en las ciudades, en las comunas, donde también vamos a ir recibiendo cada vez más fuerte el impacto de la crisis y no podemos quedar a la deriva”. Ante esto, planteó “la necesidad de que el gobierno provincial compense lo que vamos a perder por la retracción de este Fondo Sojero".



LOS PASOS A SEGUIR

“Ahora los ministros presentes tomaron la posta de transmitir el reclamo al Gobernador, de avanzar en el plano político e institucional con un comunicado”, explicó Luis Castellano. Paralelamente, “hay que avanzar en el plano judicial, y ahí se debe estudiar la posibilidad de una medida para que pueda retraerse esta decisión”.

En el plano político, “habrá que avanzar con los legisladores de Santa Fe y con el resto de los Gobernadores y legisladores de otras provincias para que el Decreto de Necesidad y Urgencia pueda ser frenado con una ley”. “Esto requiere tiempo, pero el tiempo apremia porque los fondos no llegan y porque las obras hay que continuarlas y porque hay que seguir atendiendo los reclamos y necesidades de la gente”, remarcó.

Por su parte, el ministro Farías señaló que según “las propuestas y mociones que se han planteado, vamos a realizar un documento para presentarlo ante el gobierno nacional en donde se exprese la voluntad de rechazo a esta medida. Así como también la exigencia de que el Fondo sea restablecido y, sino es así, que se compensen estos fondos de alguna manera”. También agregó que la intención es “hacerle llegar el documento a los 22 legisladores nacionales para trasmitirles este planteo”.

Finalmente, Farías se refirió a la buena respuesta a la convocatoria de la provincia y destacó que la participación de más del 80% de los intendentes y presidentes comunales habla bien de la provincia y del saber superar diferencias políticas para estar juntos cuando hace falta para defender los intereses de Santa Fe".