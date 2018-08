El Senado autorizó a la Justicia a allanar las propiedades de Cristina Nacionales 23 de agosto de 2018 Redacción Por La ex presidente también votó a favor del pedido formulado por el juez Bonadio, pero no logró imponer sus condiciones.

FOTO NA CRISTINA. Habló durante 20 minutos de las 6 horas que duró el debate.

BUENOS AIRES, 23 (NA). - El Senado aprobó ayer los allanamientos a los domicilios de la ex presidenta Cristina Kirchner luego de un debate con discursos explosivos y con fuertes críticas de la actual senadora por la provincia de Buenos Aires al proceso judicial que la involucra.

El dictamen en el que se autoriza al juez federal Claudio Bonadio a realizar los allanamientos fue aprobado por unanimidad con 67 votos y, según indicaron fuentes judiciales a NA, los procedimientos en los domicilios de Río Gallegos, El Calafate y la Ciudad de Buenos Aires se realizarán este jueves.

No obstante, no prosperaron las condiciones que había solicitado la senadora del FPV, como que no hubiera cámaras en los allanamientos para evitar la difusión de imágenes y que hubiera senadores presentes: hubo 47 votos a favor de dejar el dictamen como estaba y 20 a favor de incluir ese pedido.

Entre esos 20 votos, además de los nueve del bloque kirchnerista, estuvieron los de los justicialistas Eduardo Aguilar; Cristina López Valverde; Julio Catalán Magni; Omar Perotti; Mario Pais; José Ojeda; Inés Blas y José Alperovich, a quienes se agregaron el puntano Adolfo Rodríguez Saá y los progresistas Fernando Solanas y Magdalena Solari.

El discurso más esperado de la jornada fue el de Cristina Kirchner, quien cuestionó los testimonios de los empresarios y ex funcionarios que se acogieron al régimen del "arrepentido" en la causa que investiga el presunto pago de coimas en la obra pública.

"Estamos conviviendo a diario con titulares donde se nos dice que el fiscal (Carlos) Stornelli, el juez Bonadio amenazan con meter presos" a empresarios, sostuvo la ex presidenta y agregó: "¿Realmente creen que los que están hablando como arrepentidos están diciendo la verdad? ¿Que la patria contratista y la cartelización de la obra pública empezó el 25 de mayo de 2003?".

Además, remarcó que "esta es la primera vez que se va a allanar la vivienda de un senador" y afirmó que "si algo faltaba para consagrar el uso del Poder Judicial para la persecución política era esta causa".

Según la senadora del Frente para la Victoria, hay una "utilización del Poder Judicial como un instrumento de persecución y proscripción de dirigentes populares" y se trata de una "estrategia regional".

La ex mandataria también aludió críticamente varias veces al jefe del Bloque Justicialista, Miguel Pichetto, que votó a favor de la autorización para los allanamientos y, al momento de hablar, cuestionó la actitud de Cristina Kirchner en las últimas semanas respecto de este tema.

"La legisladora que yo conocí allá por 2001, en la crisis en la que este Senado estaba impactado fuertemente, la diputada en ese momento planteaba fuertemente que no había que poner ningún tipo de obstáculo a la labor de los jueces", disparó Pichetto.

En este sentido, sostuvo que si se hubiera mostrado inmediatamente predispuesta a que el juez realice los allanamientos hubiera "aliviado la tensión sobre el Senado" e incluso "hubiera sido hasta un hecho saludable desde el punto de vista de su propia defensa personal".

Finalmente, justificó la aprobación de los allanamientos al señalar que son "una medida de prueba" y remarcó que el inciso segundo del dictamen, donde se pide al magistrado cuidar el "derecho a la intimidad" de la senadora "cuida todos los recaudos" que había pedido ella en la jornada anterior.

Por su parte, el jefe del interbloque de Cambiemos, Luis Naidenoff, sostuvo que el Senado "no puede extralimitarse y establecer condiciones al juez" y agregó: "O avanzamos con una actitud corporativa, con esa actitud de creernos superiores y encima condicionar al juez, o estamos a la altura de la circunstancia".



DISCURSOS

Entre las exposiciones más fuertes estuvo la de la kirchnerista María Inés Pilatti Vergara, quien cuestionó "la forma en la que esta causa cayó en manos de Bonadio, como si estuvieran presentando un amparo". "Acá había que ir a sorteo y lo obviaron. Fue a manos de este juez que es conocido por la enemistad con la senadora Cristina Fernández de Kirchner, que está denunciado por la senadora y debería haberse inhibido", señaló la senadora chaqueña.

Finalmente, en referencia a Cambiemos, agregó: "¿Ustedes creen que esto no se va a dar vuelta? ¿Que esta payasada de la que están siendo cómplices no les va a tocar a ustedes? Excavadoras, escaneos. ¿Sabés qué Bonadio? ¡Escaneate la cabeza!".

En la vereda de enfrente, el oficialista Eduardo Costa disparó: "Yo nací en Santa Cruz. Durante 30 años el kirchnerismo gobernó mi provincia. Fueron por todo y se quedaron con todo". Al respecto, Costa hizo un repaso detallado de distintas obras de infraestructura para la provincia patagónica adjudicadas a la empresa Austral Construcciones, de Lázaro Báez, que se pagaron por millones de dólares pero "nunca se hicieron". "Se robaron una obra de cloaca para un barrio de Río Gallegos. Le dieron la obra a Lázaro Báez, la cobró y nunca la hizo. ¡Se la llevaron toda!", expresó el senador, quien pronunció uno de los discursos más duros.