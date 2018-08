Readecuación de partidas: Ejecutivo subirá detalles Locales 23 de agosto de 2018 Redacción Por COMPROMISO DEL CONCEJO DE TRATARLO RAPIDO: PODRIAN CONVOCAR A UNA EXTRAORDINARIA

FOTO PRENSA CONCEJO PRIMER ENCUENTRO./ No se analizaron otras dos ordenanzas y habría más reuniones.

El Departamento Ejecutivo Municipal deberá acercarle al Concejo mayores precisiones con respecto a las partidas que necesitan una autorización para poder excederse a lo presupuestado. Por su parte, el Cuerpo Legislativo se comprometió a tratarlo con la mayor celeridad posible. Incluso, no descartaban una sesión extraordinaria para este martes si es que hoy o mañana llevaban la información requerida. Estas son las principales conclusiones que quedaron del encuentro que mantuvieron en la jornada de ayer los ediles con Marcela Basano, secretaria de Hacienda, Finanzas y Modernización del DEM.

Recordemos que en el presupuesto actual se determina que en las partidas superiores a 300.000 pesos, cuando se erogue un 20% por encima de lo estimado, requiere de una ordenanza que habilite el reacomodamiento de partidas. "Nos traba bastante el funcionamiento", resumió Marcela Basano.

La funcionaria no quedó satisfecha con el encuentro. Es que estaba ilusionada con poder entregar todo lo necesario para que los ediles le dieran despacho en la jornada de ayer y se tratara en la sesión de hoy. Pero esto, finalmente, no fue posible. Igualmente, tampoco se analizaron otras dos normas que el Ejecutivo subió para el análisis del Concejo: la actualización de los límites para compras directas, concursos de precios y licitaciones (pretenden duplicar los valores impuestos en 2015) y la habilitación a determinadas compras directas para ciertos elementos. En estos puntos hay diferencias, que por ahora, parecen insalvables.

"Llevamos mucha información que tiene que ver con qué es lo que se imputan cada una de esas partidas que están excedidas o que se estarían por exceder", dijo. Por ejemplo, el alquiler del lugar donde se aloja Gendarmería, licencias de software, faltaría una partida para la compra de un utilitario para la GUR, entre otras. Pero la principales son las vinculadas a la emergencia social: son $ 8.300.000, dado el fuerte incremento de demanda de alimentos o de servicios atmosféricos. El dinero saldría de trabajos públicos: $ 5.500.00 al entubado de calle Tucumán, más de un millón de pesos del readoquinado, entre otras partidas.

"La verdad es que a nosotros nos complica bastante: no fue todo lo fructífera que yo pensaba", dijo una Basano preocupada por las demoras dado el pedido de mayor cantidad de información. Igualmente, anticipó que entre hoy y mañana llevarían la información requerida.

Jorge Muriel, por su parte, justificó los pedidos del DEM. "Incluso, ahora nos piden dinero para sepelios, que cuestan 16.000 pesos y el PAMI paga $ 6.000 y meses después. La inflación y la alta demanda son los motivos del pedido".

Por su parte, Raúl "Lalo" Bonino comentó a LA OPINION que "nosotros le exigimos tener un desagregado particular sobre lo que se va a votar, para no hacerlo en el aire. Lo que teníamos, si bien estaban cada uno de los items, eran generalidades y queremos particularidades". Incluso, sugirió la posibilidad de llamar a una extraordinaria para el martes si es que la información se eleva rápidamente.

A su turno, Marta Pascual indicó: "nosotros necesitamos mayor información. Lo venimos reclamando al DEM cuando hacemos pedidos de informes y no nos responden. Reclamé información sobre los comedores y hoy es uno de los problemas que tenemos. No ponemos palos en la rueda: tenemos que acostumbrarnos a tener mayor intercomunicación".

Leonardo Viotti dijo: "la verdad que lo que nos brindó no fue suficiente para ponernos de acuerdo. Queremos asegurarnos que la plata es realmente necesaria".