Exalmacenes Ripamonti: compás legislativo de 60 días para esperar un acuerdo privado Locales 23 de agosto de 2018 Por Adrián Gerbaudo Así lo confirmó el diputado provincial Omar Martínez (FPSCyS-PS), quien mantuvo reuniones con los interesados en quedarse con el lugar. En estos meses los nuevos inversores buscarán que el Ejecutivo y el Concejo aprueben el nuevo proyecto. Con eso en mano podría cerrarse la venta y evitarse que el Estado desembolse dinero para el lugar.

FOTO ARCHIVO EN PAUSA../ La expropiación aguardará a si se logra que pase a otras manos.

El diputado provincial Omar Martínez (FPCyS-PS), que la semana pasada presentara un proyecto de ley junto con Gabriel Real (FPCyS-PDP) para proponer la expropiación del terreno en donde alguna vez estuvieron los Almacenes Ripamonti, anunció que mantuvo reuniones con los inversores locales que pretenden quedarse con el lugar y decidió darle unos 60 días de plazo para ver si pueden lograr que avance su proyecto y evitar así la expropiación.

Para que el proyecto de los inversores locales pueda prosperar necesitaría de una aprobación por parte tanto del Ejecutivo como del Concejo Municipal. Con esta luz verde en la mano, recién allí García Cullá cedería la propiedad del terreno.

Martínez comentó en "Algo dirán" (Radio Galena, 94.5 Mhz) que el viernes como en la jornada del martes mantuvo reuniones tanto con los inversores locales interesados en quedarse con el lugar como así también con el arquitecto Carlos Airaudo Saavedra.

El legislador señaló con respecto a su proyecto para expropiar que "nosotros trabajamos con nuestro concejal del FPCyS, Lisandro Mársico. Es un tema que para Rafaela acarrea muchos años de fastidio". Pero, se mostró interesado en señalar cuál sería el futuro inmediato del proyecto: "quería aclarar que tuve reuniones tanto en el día de ayer (martes) como el día viernes que teóricamente ha cerrado el negocio con el Sr. García Cullá. La consulta de ellos era si este proyecto de expropiación podría complicar la negociación. Nosotros le dijimos que no, que no había problemas. Y que si el negocio se cristaliza, bienvenido sea. Después, tendrían que articular con el Municipio el uso que le van a dar, con qué fin van a trabajar ese grupo de inversores rafaelinos".

"Les expliqué que el camino legislativo es que el proyecto ingrese a la primera comisión, que es en la que estamos el diputado Real y yo, la Comisión de Asuntos Comunales y Municipales. Le dijimos que íbamos a sostener el proyecto en esa comisión, explicándoles a los otros 5 diputados que la integran que estaba esta perspectiva y cierre de negocio y que si teníamos en mano que el negocio se había cerrado, el proyecto pasaría a archivo o se quedaría allí hasta perder estado parlamentario. Pero este proyecto no invalida ni entorpece la negociación", dijo Martínez.

Ahora, el nuevo proyecto para los exalmacenes deberá conseguir una nueva aprobación, tanto del Ejecutivo como del Concejo Municipal. Y no se haría un hotel, sino que se haría un edificio de departamentos. Y cerca de la Recova podría haber un área comercial, dándole impulso a emprendedores locales. Un modelo a seguir por varios es el Mercado de La Boquería, de Barcelona.

Según Martínez, el plazo que se le dio es de "60 días. Pero no vamos a estar con un almanaque en la mano. Hasta noviembre hay ordinarias en la Legislatura. Podemos esperar hasta ese momento para darle despacho, o que pierda estado parlamentario. Pero esperaremos que inversores, Concejo y Ejecutivo tengan toda la documentación, Rafaela tenga una idea clara sobre qué es lo que va a hacer con el cuidado patrimonial ese grupo inversor. No queremos volver a empezar con este tema y con este proceso.

"Está muy claro que todos estamos en el mismo lugar: tratamos de que sea el que sea (el gobierno provincial o este grupo de inversores), que ese espacio tan caro a los sentimientos de Rafaela, tenga el mejor destino", agregó Martínez, quien comentó que el grupo inversor se comprometió a enviarle el proyecto. "Y cuando esté cerrado -me dijeron que estaba en un 90%-, me pasarían la información. Necesitamos certeza para dar de baja el tratamiento a un proyecto. Esperaremos toda la documentación y tomaremos la decisión no solo con el diputado Real, sino con todos los legisladores".