Buscan hacer más visible el conflicto universitario Locales 23 de agosto de 2018 Redacción Por ASAMBLEA INTERCLAUSTROS EN LA UTN RAFAELA

FOTO J. BARRERA PANORAMA. El Ing. Sergio Sara, de FAGDUT, explicó la situación de crisis que afecta al sistema universitario.

La Universidad Tecnológica Nacional (UTN) Facultad Regional Rafaela llevó a cabo ayer una asamblea interclaustros con la participación de sus autoridades, profesores, personal no docente y alumnos para acordar una estrategia de acción que permita darle mayor visibilidad al conflicto que paraliza las actividades tanto en esta sede como en el resto de las universidades públicas nacionales ante la falta de resolución de la paritaria y por el ajuste que afecta el presupuesto de educación superior.

El rector de la UTN Rafaela, Oscar David, fue uno de los que participó en el encuentro realizado en el Auditorio y que tuvo como moderador a uno de los responsables de la Federación de Asociaciones Gremiales de Docentes de la Universidad Tecnológica Nacional (FAGDUT), Sergio Sara. "Lamentablemente, la Universidad pública hace ya varios meses que atraviesa una circunstancia compleja que afecta a todas las universidades nacionales. En particular podemos hablar de dos aspectos del conflicto en curso, por un lado la paritaria de docentes universitarios y por el otro lo que tiene que ver con el presupuesto de educación superior", explicó Sara.

"En el marco de la negociación paritaria, la Secretaría de Políticas Universitarias, dependiente del Ministerio de Educación de la Nación, determinó que solamente iba a proponer un 15% de aumento salarial y que lo haría dividido en cuatro tramos. En sucesivas reuniones esta oferta no se ha modificado. Hace dos semanas la Nación insistió con la misma propuesta, sin cláusula de revisión por inflación", señaló Sara. Ante la falta de avances de la discusión salarial, "los seis gremios que representan a miles de profesores universitarios han conformado un frente que ha rechazado la oferta". "Los docentes estamos con el mismo sueldo del año pasado y apenas se nos otorgó un 5% a cuenta de futuros aumentos, por lo que con la inflación que se registra recorta muchísimo el poder adquisitivo. En este contexto, se adoptan medidas de fuerza", subrayó.

"En el caso de Rafaela, todavía muchos profesores tienen un trabajo principal y dedican horas a ser docentes. Pero al mismo tiempo hay profesores que se dedican exclusivamente a dar clases, es su fuente de trabajo única, por lo que sufren en gran medida. Además se ve afectada la obra social de todos los profesores, y a mediano y largo plazo las jubilaciones", detalló Sara.

Por otra parte, manifestó que "en relación al presupuesto nacional, se observa un fuerte retraso en el envío de partidas para cubrir los gastos operativos, en Rafaela seguimos manteniendo las cátedras abiertas y trabajando, pero en otras casas universitarias las puertas están cerradas".

El panorama es desalentador, admitió Sara al sostener que "las clases no empezaron en el segundo cuatrimestre, van prácticamente tres semanas sin actividad en las aulas y lo peor es que no se avizora una solución". "Aquí está en juego la educación pública y gratuita en la República Argentina", advirtió.



DIPUTADOS DE CAMBIEMOS

CON FINOCCHIARO

Diputados de Cambiemos se reunieron ayer con el ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, para "evaluar soluciones" al problema del presupuesto para las universidades nacionales, que se encuentran de paro. Hasta el Palacio Pizzurno fueron el jefe del bloque Cambiemos en la Cámara baja, Mario Negri, junto al presidente de la Comisión de Educación, José Luis Riccardo, y los diputados Silvia Lospennato, José Cano, Brenda Austin y Albor Cantard.

"Nuestro compromiso con la educación es irrenunciable. Seguiremos bregando por un pronto acuerdo salarial y, como lo hicimos el año pasado, por un presupuesto universitario que mejore año a año. Cuidar en serio la educación pública, sin demagogia, como camino a la igualdad", sostuvo Austin.

Los gremios docentes universitarios mantienen un paro de actividad desde hace tres semanas en más de 50 casas de estudios del país: algunas continúan sin clases y otras adoptaron la modalidad de clases públicas.

La comunidad universitaria acusa al Gobierno de provocar una "asfixia presupuestaria", al tiempo que rechaza el 15 por ciento de aumento en cuotas que ofrece de actualización salarial. Con este conflicto de fondo, los gremios y agrupaciones universitarias y científicas preparan una marcha multitudinaria para el 30 de agosto frente al Congreso de la Nación, en reclamo de mayor presupuesto y una mejora sustantiva de la propuesta salarial.