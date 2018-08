¿Esta vez se retira Manu? Deportes 23 de agosto de 2018 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 23 (NA). - El bahiense Emanuel "Manu" Ginóbili analiza seriamente retirarse de la práctica profesional de básquetbol, aunque aún no le comunicó su decisión al entrenador de San Antonio Spurs, Gregg Popovich. El periodista Adrián Wojnarowski, de la cadena ESPN y el mayor especialista de la NBA, dijo a través de un tuit que Ginóbili analiza dejar de jugar profesionalmente a los 41 años y cuando estaba por cumplir su temporada número 17 en Estados Unidos.

Ginóbili ganó cuatro anillos de la NBA con San Antonio Spurs, al que arribó hace más de 15 años, y con esa franquicia logró hacer historia en el básquetbol más competitivo del mundo. En el artículo de Wojnarowski se indicó que "Popovich está viajando de regreso a San Antonio desde Europa" y que "los Spurs aún tienen la esperanza de que Ginóbili quiera regresar para su 17ma temporada de la NBA y le permitirán tomar todo el tiempo que necesite para tomar una decisión".

Al argentino aún le resta un año más de contrato con los Spurs, por 2,5 millones de dólares, pero eso no sería impedimento para que tome la decisión de retirarse de la franquicia. Ginóbili promedió 9.8 puntos y 20 minutos por juego para los Spurs la temporada pasada. Además es el argentino que más logros obtuvo en el básquetbol mundial, ya que a los cuatro anillos de la NBA, fue dos veces All Star de la NBA, medallista de oro olímpico para Argentina en Atenas 2004 y MVP de la Euroleague, entre otros logros.

Las estadísticas de Ginóbili son tremendas, porque ha disputado 1.057 juegos de temporada regular y 218 en los playoffs con los Spurs, clasificándose entre los cinco mejores de todos los tiempos en juegos, puntos (14,043), asistencias (4,001) y robos (1,392).