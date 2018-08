Juveniles de CRAR esperan el Final Six Deportes 23 de agosto de 2018 Redacción Por Leer mas ...

FOTO PRENSA CRAR REPARTO DE PUNTOS./ En la última fecha dos categorías ganaron ante Tilcara.

El pasado sábado se disputó la 11ª y última fecha de la fase regular del torneo Dos Orillas de Juveniles, que involucra a los clubes afiliados a las Uniones de Santa Fe y Entre Ríos. Esta jornada era definitoria en el aspecto de determinar algunas plazas disponibles para la fase final del certamen.

CRAR debió trasladarse a Paraná para visitar a Tilcara, en una fecha donde tuvo dos triunfos y tres derrotas. Las victorias para las formativas del “Verde” llegaron de la mano del M-15, que se impuso por 38 a 17 y el M-19, que ganó 38 a 21. En los restantes encuentros ganaron los entrerrianos, en M-16 por 40 a 26; en M-17 por 50 a 14, y M-1 por 37 a 5.

El próximo sábado 25 habrá ventana y luego, desde el 1 de septiembre, se jugarán las cinco fechas del Final Six.



CATEGORIAS POR EL TITULO

CRAR logró ubicar tres categorías en el segmento que determinará al campeón del certamen: M-15, M-16, M-19, mientras que sólo en M-17 no pudo clasificarse entre los seis primeros y deberá jugar el reposicionamiento.

La M-15 terminó en cuarto lugar la fase de clasificación. Enfrentará a CRAI, Santa Fe Rugby, Tilcara, Universitario y Estudiantes.

M-16 fue quinto y se medirá con Santa Fe Rugby, Tilcara, Estudiantes, Universitario y Rowing. En M-19, los más grandes, fueron cuartos con 36. Sus rivales serán Estudiantes, Universitario, Santa Fe Rugby, Rowing y CRAI.

Los chicos del M-17 jugarán del 7 al 12 con CRAI, La Salle, Alma Juniors, Capibá y Querandí. Cabe recordar que luego del Final Six se jugará el TRL de Juveniles, aunque todavía restan definir algunos detalles organizativos con la dirigencia de la Unión Rosarina.