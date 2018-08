Seguila!: una política personalizada de acompañamiento a la Educación Información General 23 de agosto de 2018 Redacción Por Leer mas ...

FOTO CP// EGRESADOS./ Fueron agasajados el pasado martes 21.

El martes 21 de agosto a las 19 horas en el Archivo Histórico Municipal, se llevó a cabo un agasajo para felicitar y conversar con el nuevo grupo de estudiantes recibidos del Programa Seguila!, una propuesta de la Municipalidad de Rafaela que acompaña a quienes, tras haber completado el cursado de la secundaria, aún deben rendir materias para poder acreditar su título.

Los estudiantes agasajados fueron: Ezequiel Aguilar, Marylin Verón, Carlos Alvarez, Yamila Icausuriaga y Carolina Mansillas, la mayoría ex alumnos de la EEMPA Nº 1007 "Libertad", quienes rindieron sus últimas materias entre el 23 al 31 de julio.

En el Archivo, fueron recibidos por el Jefe de Gabinete, Marcos Corach, junto a la secretaria de Educación, Mariana Andereggen. También estaban presentes el director de la Secretaría de Desarrollo Económico, Innovación y Relaciones Internacionales, Diego Peiretti, la coordinadora de la Secretaría de Educación, Vanina Flesia, junto a la integrante de la Oficina de Empleo, Mariana De Marchi, tutoras y docentes del Programa.

La oportunidad fue propicia para escuchar cada una de sus historias, así como para contarles todos los programas que pueden acompañarlos en las próximas etapa de sus proyectos de vida, ya sea seguir estudiando, dedicarse a algún trabajo concreto, o ambas opciones a la vez.

Las tutoras y docentes recalcaron que en este grupo hay muchos papás y mamás que tuvieron que poner mucho empeño en asistir a las clases y, muchas veces, aunque se les complicaba asistir, llevaban ejercicios a sus casas para no perderse las explicaciones y la posibilidad de estudiar. Todos sus esfuerzos se reflejaron en las calificaciones obtenidas: 8 y 9. No obstante, casi todos manifestaron la intención de continuar con sus estudios.

Sebastián, por ejemplo, se mostró sumamente agradecido "por estar ahí, presentes para quienes quedamos más atrasados", y destacó cómo "uno no sabe que estas opciones existen hasta que las necesita. Así que gracias". Hoy puede salir a buscar un empleo después de que había perdido el suyo y decir que tiene secundario completo. Además, puede cumplir su sueño de estudiar en la universidad pública.

Esteban contó que trabaja como plantista de hormigón elaborado y le gustaría seguir incrementando los conocimientos relacionados a su trabajo y continuar haciendo el curso de Chef Internacional.

Yamila, por su parte, dijo que se encuentra trabajando de empleada doméstica y su proyecto a futuro es comenzar la carrera de Enfermería. Marilyn, se encuentra desocupada y su objetivo es conseguir un buen trabajo y seguir estudiando en algunos de los Programas de formación que ofrece el Municipio.

Carlos se había ido a trabajar a Córdoba. Su tutora lo llamó una semana antes del día de su examen y se presentó a rendir. Ahora tiene pensado seguir estudiando Higiene y Seguridad. "Estoy muy contento y agradecido por todo el apoyo que recibí, tanto de la tutora como de las docentes", expresó.

Carolina contó que es una apasionada del deporte y se entusiasmó mucho cuando conoció la Diplomatura en Promoción Deportiva que se abrió en la UNRaf.

Tras oírlos a todos, Marcos Corach expresó que, en cada una de sus historias y proyectos, se pone de manifiesto de manifiesto el alcance de las políticas del estado local, en una dimensión personal, uno a uno, una a una, que es adonde empiezan las transformaciones y, por eso, adonde deben llegar las políticas: "Son casi 20 los rafaelinos recibidos gracias al Programa Seguila!. Estamos cumpliendo con algunos de los objetivos propuestos, apoyar la educación obligatoria, generar empleo, acompañar el crecimiento de la oferta y el alcance de la educación superior".



Resultados más que positivos

Doris Chacón, tutora general del Seguila, comentó que, "desde el inicio del programa hasta el día de la fecha se han inscripto 270 personas con las intención de poder terminar su escuela media. Contamos con un equipo conformado por una Coordinación General y 6 tutores/as, quienes tienen el seguimiento de los alumnos divididos por escuelas. Las clases de apoyo se están dando en su mayoría en el Archivo Histórico Municipal, con un amplio margen de horario desde las 8 de la mañana a las 22, para adecuarse a las necesidades de cada persona anotada. Los profesores que están trabajando en cada materia acompañando en lo académico son un total de 20. A todos los inscriptos se les fue dando respuesta en diversas etapas, contactándolos a medida que surgían vacantes en las horas disponibles de los profesores".

De 88 jóvenes preparados para rendir, se presentaron 55: 44 rindieron bien entre 1 y 3 materias cada uno; 11 rindieron mal y 19 egresaron.

"Actualmente estamos trabajando efectivamente con 109 jóvenes que se preparan para rendir en las mesas de septiembre, con un total de 129 horas semanales, distribuidas en las distintas disciplinas, de acuerdo a la demanda de cada área. Y las inscripciones, como a lo largo de todo el año, permanecen abiertas", concluyó.