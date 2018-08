Ahora, a pensar en el Cervecero Deportes 23 de agosto de 2018 Redacción Por Leer mas ...

Tras la victoria de anoche por Copa Argentina, Atlético de Rafaela enfocará todos sus cañones a lo que será su debut en el torneo de la B Nacional, temporada 2018/2019. El conjunto dirigido por Víctor Bottaniz estará recibiendo a Quilmes el próximo lunes 27 a las 20 hs, encuentro que tendrá a Emanuel Ejarque como árbitro principal.

Hay que recordar que para dicho cotejo el DT no podrá contar con el uruguayo Emiliano Romero, quien debe cumplir con una fecha de suspensión.

El campeonato tendrá a 25 equipos y se jugará a una ronda, todos contra todos. Habrá dos ascensos (uno para el campeón y otro para el ganador del Reducido) y dos descensos, por promedios.

En 2018 se jugarán 13 fechas, desde el 25/8 al 8/12 y en 2019, 12 jornadas (del 2/2 al 20/4).



El programa completo de la primera fecha:



Sábado 25/08: 13:10 (TV) Nueva Chicago vs. Ferro Carril Oeste (Bruno Bocca), 15:30 Arsenal vs. Gimnasia de Jujuy (Julio Barraza), 15:30 Villa Dálmine vs. Instituto (Héctor Paletta), 15:30 Los Andes vs. Independiente Rivadavia (Ramiro López), 16:00 Agropecuario vs. Santamarina (Sebastián Mastrángelo).



Domingo 26/08: 15:05 (TV) Platense vs. Mitre (Pedro Argañaraz),15:30 Olimpo vs. Sarmiento (Pablo Dóvalo), 15:30 Guillermo Brown vs. Brown (A) (Gastón Suárez), 16:00 Central Córdoba vs. Deportivo Morón (Gerardo Méndez Cedro), 16:30 Gimnasia de Mendoza vs. Temperley (Luis Lobo Medina).



Lunes 27/08: 20:00 (TV) Atlético vs. Quilmes (Emanuel Ejarque), 21:05 Almagro vs. Chacarita (Hernán Mastrángelo).