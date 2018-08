Nuevas fechas para la Semana de la Ciencia Información General 23 de agosto de 2018 Redacción Por Leer mas ...

La Semana de la Ciencia de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) tiene nuevas fechas; se desarrollará entre el miércoles 17 y martes 23 de octubre en Santa Fe, Esperanza, Reconquista, Gálvez y Rafaela. La nueva programación, que incluye más de 100 propuestas para instituciones educativas de nivel primario, secundario y terciario, estará disponible a partir del 30 de agosto en la web del evento: www.unl.edu.ar/semanadelaciencia

Las escuelas e institutos que deseen participar podrán acceder al listado de las actividades en cada uno de los territorios y clasificada de acuerdo al público destinatario. También encontrarán en el sitio los formularios on line para la solicitud de turnos. La totalidad de las actividades requieren inscripción previa, ya que los cupos son limitados, y no tienen costo.

Según detallaron desde la organización, las fechas originales, dispuestas por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación, no eran compatibles con los plazos requeridos por las instituciones educativas de Santa Fe para la gestión de salidas escolares. El cambio busca favorecer el acceso y la participación de la mayor cantidad y diversidad de comunidades escolares en las actividades propuestas.

La actividad es organizada por la Secretaría de Ciencia, Arte y Tecnología de la UNL y reúne los esfuerzos de las comunidades de docentes, investigadores y estudiantes de las diferentes facultades, escuelas, centros e institutos doble dependencia UNL-CONICET.