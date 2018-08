Todo lo ocurrido en la Zona Deportes 23 de agosto de 2018 Por Martin Ferrero Inferiores de la Primera B. Se jugó la fecha 16ª del torneo oficial. Hubo movimiento en la cima de la Sexta División. En la Norte hay nuevo líder y en la Sur ahora son tres los que mandan.

FOTO FACEBOOK MORENO EN TACURAL. / El Deportivo recibió la visita de Moreno, elenco que lidera en tres de las cuatro categorías de la Zona Norte.

El último fin de semana se jugó una nueva fecha del torneo Oficial de Inferiores de la Primera B de Liga Rafaelina de Fútbol. En este capítulo 16 se dieron resultados de todo tipo.

Las principales novedades ocurrieron en la Sexta División. Por el lado de la Norte, Moreno de Lehmann desplazó del primer lugar a Tiro Federal por sólo un punto. En la Sur, ahora La Hidráulica y Atlético María Juana tienen a Santa Clara como acompañante en el primer lugar.

En la Norte Moreno lidera en Sexta (34 puntos), Séptima (36) y Octava (45) mientras que en Novena lo hace Argentino de Humberto (45). En la Sur Santa Clara, La Hidráulica y Atlético María Juana lo hacen en Sexta (33), los de Frontera en soledad en Séptima (41) y Octava (38), mientras que la Novena lo es el "Chupaleche" (41).

Fueron Bochófilo Bochazo y Tiro Federal de Moisés Ville los elencos que quedaron libre. Todo lo ocurrido, goleadores, posiciones y lo que se le viene a cada club:



ZONA SUR

Sexta División: Atl. Esmeralda 0 - San Martín 0, Talleres (MJ) 1 (Alejandro Flores) - Santa Clara 4 (Marcos Cavallo, Fernando Páez, Fabricio Henzenn y Valentino Feresin), Florida 4 (Rosendo Pérez, Facundo Sosa, Agustín Acosta y Angel Mandelli) – Atlético (MJ) 1 (Juan Gallo), Josefina 1 (Agustín Ribodino) - Zenón Pereyra 1 (Renato Forzani), Libertad E. C. 2 (Braian Ibañez y Guillermo Cuevas) - La Hidráulica 0.



Séptima División: Atl. Esmeralda 3 (Matias Juárez x 2 y Joaquín Sequeira) - San Martín 2 (Luis Pineda y Gabriel Colombani), Talleres (MJ) 1 (Alvaro Ruiz) - Santa Clara 0, Florida 0 – Atlético (MJ) 1 (Máximo Bertini), Josefina 0 - Zenón Pereyra 1 (Lucas Domínguez), Libertad E. C. 0 - La Hidráulica 0.



Octava División: Atl. Esmeralda 0 - San Martín 3 (Facundo Canavese, Franco Borgarell y Tadeo Capella), Talleres (MJ) 0 - Santa Clara 2 (Juan Suppo x 2), Florida 1 (Alexis Lencina) – Atlético (MJ) 2 (Damiano Jaime y Nicolás Dominino), Josefina 0 - Zenón Pereyra 1 (Benjamín Maffini). A La Hidráulica le dieron los puntos ya que Libertad E.C. no presentó la divisional.



Novena División: Talleres (MJ) 1 (Elías Cardozo) - Santa Clara 1 (Juan Suppo), Florida 0 – Atlético (MJ) 3 (Lorenzo Perusia, Valentino Romero y Agustín Piovesan), Josefina 1 (Julián Cabrera) - Zenón Pereyra 4 (Lucas Bossio x 2 y Benjamín Leonarduzzi x 2), Libertad E. C. 0 - La Hidráulica 1 (Ezequiel Vocos). A San Martín le dieron los puntos ya que Atl. Esmeralda no presentó la divisional.



Novena Especial: Florida 2 (Santino Hubeli y Rodrigo Castañares) – Atlético (MJ) 0.



Próxima fecha (17ª): Zenón Pereyra vs. Libertad Estación Clucellas, Atlético María Juana vs. Deportivo Josefina, Sportivo Santa Clara vs. Florida de Clucellas, San Martín de Angélica vs. Talleres de María Juana, Bochófilo Bochazo vs. Atlético Esmeralda. Libre: La Hidráulica.



ZONA NORTE

Sexta División: Dep. Ramona 3 (Nicolás Salusso x 2 y Tomás Panero) - Unidad Sancristobalense 0, Ind. Ataliva 3 (Agustín Piacenza, Martín Colombo y Lisandro Coronel) – Arg. Vila 1 (Marcelo Gudiño), Dep. Tacural 0 – Moreno 4 (Esteban Sereno, Mateo Rivera, Mateo Castillo y Agustín Senn), Dep. Aldao 1 (Javier Molina) - Arg. de Humberto 3 (Nahuel Serafino x 2 y Angel Rojas), Dep. Bella Italia 1 (Joaquín Sandes) - Sp. Roca 1 (Sebastián Lionetto).



Séptima División: Dep. Ramona 0 - Unidad Sancristobalense 0, Ind. Ataliva 4 (Lautaro Rickert x 2, Alejo Barsanti y Diego Ricarte) – Arg. Vila 2 (Guillermo Mallet y Benjamín Canfolonieri), Dep. Aldao 2 (Edgar Retamar x 2) - Arg. de Humberto 0, Dep. Bella Italia 1 (Nahuel Gómez) - Sp. Roca 1 (Martín Scandalo). A Moreno le dieron los puntos ya que Dep. Tacural no presentó la divisional.



Octava División: Dep. Ramona 2 (Leandro Sandrone y Jeremías Tamagnini) - Unidad Sancristobalense 1 (Agustín Salina), Ind. Ataliva 2 (Alejo Barsanti y Sebastián Sereno) – Arg. Vila 1 (Juan Eliscanse), Dep. Tacural 0 – Moreno 5 (Benjamín Castillo, Nahuel Bett x 2, Facundo Ortíz y Fernando Turquetti), Dep. Aldao 2 (Adriel Peralta y Nicolás Leguizamón) - Arg. de Humberto 2 (Valentino Oggero y Ulises Duarte), Dep. Bella Italia 6 (José Salzgeber x 2, Marcos Stieben x 2 y Joaquín Heidegger x 2) - Sp. Roca 0.



Novena División: Dep. Ramona 1 (Federico Deroner) - Unidad Sancristobalense 2 (Pablo González y Yamil Cejas), Ind. Ataliva 4 (Elías Hillairet x 2, Ciro Alberto y Juan Trossero) – Arg. Vila 1 (Lucas Cront), Dep. Tacural 0 – Moreno 1 (Octavio Gadler), Dep. Aldao 0 - Arg. de Humberto 2 (Stéfano Mezzadri y Axel Villarruel), Dep. Bella Italia 1 (Elías Espinoza) - Sp. Roca 0.



Próxima fecha (17ª): Argentino de Humberto vs. Deportivo Bella Italia, Moreno de Lehmann vs. Deportivo Aldao, Argentino Vila vs. Deportivo Tacural, Unidad Sancristobalense vs. Independiente Ataliva, Tiro Federal de Moisés Ville vs. Deportivo Ramona. Libre: Sportivo Roca.