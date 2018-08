Fondo Sojero: la llave la tiene el Congreso Locales 23 de agosto de 2018 Por Darío H. Schueri Leer mas ...

FOTO SCS FUNCIONARIOS. Carlos Torres, Pablo Farías y Gonzalo Saglione presidieron la reunión con intendentes y presidentes comunales.

Todos los ruegos y reclamos de los casi 300 presidentes comunales e intendentes que acudieron ayer miércoles al llamado del gobernador Miguel Lifschitz (que no estaba presente) en el Centro Cultural Provincial para analizar la quita del denominado “fondo sojero”, tendrán tratamiento el 10 de septiembre próximo cuando la Comisión Bicameral del Congreso encargada de revisar los decretos de necesidad y urgencia – DNU –se reúna para ratificar o rechazar el Decreto de Necesidad y Urgencia del Presidente que eliminó el Fondo Federal Solidario. Y de allí a los plenarios de cada Cámara para su tratamiento.

La mala noticia es que el oficialismo nacional tiene mayoría en dicha Comisión. Y en el presidencialismo argentino es muy difícil que se rechace un DNU, con lo cual si lograre fuerza de ley, todo reclamo judicial que se haga será meramente conceptual.

A prima facie, la vía política está agotada de antemano.

Los ministros de Gobierno y Economía Pablo Farías y Gonzalo Saglione, junto al secretario de Regiones, Municipios y Comunas Carlos Torres escucharon durante más de una hora los planteos de una decena de jefes comunales y municipales, sobre los perjuicios que ocasionará en sus distritos la supresión de esos recursos para obras “licitadas y adjudicadas”, adujeron.

No obstante, realistas sobre la posibilidad de revertir la situación, aprovecharon para ejercitar el “mangazo” solidario a la Provincia: “ustedes nos tienen que salvar las papas; no se olviden de nosotros, nos tienen que dar una mano”, suplicó el presidente del Foro de Intendentes y Presidentes de Comunas radicales Dionisio Scarpín, intendente de Avellaneda que oscila políticamente entre el FPCyS y Cambiemos.

Otros mandatarios, también resignados a no tener chances de que Macri esta vez dé marcha atrás, propusieron argumentos recaudatorios locales, tales como cobrarle tributos a las multinacionales, a los sistemas de televisión satelital (Direc TV), percibir el impuesto inmobiliario, entre otras ideas que se les irán ocurriendo para solaz y esparcimiento de los habitantes. Además de pedirle a la Provincia que pague Obras Menores en tiempo y forma.

Ante la posibilidad casi cierta de toparse con una pared infranqueable – más aun si el Congreso ratifica el DNU – se blandió la posibilidad de que el Gobernador denuncie el Consenso Fiscal firmado el año pasado con la Nación por incumplimiento de una de sus partes, alternativa avalada luego en privado por el Diputado Demócrata Progresista Gabriel Real, único legislador presente en la reunión.

Pablo Farías cerró el cónclave proponiendo la redacción de un documento conjunto dirigido al Presidente de la Nación, con copia a los 22 legisladores nacionales a los cuales el Gobernador convocará en breve, informó. De los argumentos numéricos se ocupó Gonzalo Saglione.

El Ministro de Economía, tras aclarar que el tema los tomó por sorpresa abundó en cifras, algunas de las cuales fueron intencionadas, tales como los 447 millones de pesos que la administración Macri repartió hasta ahora de manera “discrecional” (esto es, a comunas y municipios “del palo”); número muy superior a los 387 millones que reciben proporcionalmente “los 363” municipios y comunas por el fondo sojero.

De paso, Saglione hizo notar que si bien para cada pueblo y ciudad el dinero recibido en concepto del “fondo soja” es importante, a nivel global representa tan sólo el 3,4 % sobre los 11 mil millones de pesos que la Provincia distribuye en concepto de coparticipación de impuestos.

Instintivo, Saglione trató de conjurar el peligro de que la marea de reclamos se direccione hacia la Provincia cuando no haya más nada que hacer con la Nación. Fue así como les advirtió que la recaudación provincial y la coparticipación nacional desde julio a la fecha viene disminuyendo “por debajo de la inflación”.

En definitiva, políticamente Mauricio Macri está logrando el efecto buscado: recaudar más, repartir menos y que el costo político lo paguen las Provincias y las administraciones locales. “Nosotros somos los que ponemos la cara ante la gente”, espetó la intendente radical de Santo Tomé Daniela Cuesta.