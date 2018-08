Aumentó el déficit comercial en julio Nacionales 23 de agosto de 2018 Redacción Por La exportación aumentó 1,7% interanual, y la importación, 2,2% en julio de 2018.

FOTO ARCHIVO NA COMERCIO EXTERIOR. Tampoco da buenas noticias a la economía argentina.

BUENOS AIRES, 23 (NA). - La balanza comercial arrojó en julio un déficit de US$ 789 millones, un 5,4% por encima de igual período de 2017, y cumplió 19 meses consecutivos de saldo negativo, informó ayer el INDEC. Entre enero y julio, el rojo comercial se disparó a US$ 5.867 millones, contra 3.363 millones del mismo período del año anterior, con un fuerte aumento del 74,5%. El resultado de julio duplicó al déficit registrado en junio pasado de US$ 359 millones.

El mes pasado las exportaciones alcanzaron un total de US$ 5.385 millones, con un alza del 1,7% contra igual período de 2017 y las importaciones llegaron a US$ 6.174 millones, con un incremento del 2,2% en la misma comparación pese a la devaluación.

En cuanto a las ventas al exterior y en la medición interanual, los precios subieron 11,1% pero las cantidades cayeron 8,4%, con un fuerte descenso del 23,3% en los productos primarios por efecto de la sequía. Según el informe oficial, las exportaciones de manufacturas de origen agropecuario cayeron 2,8%; las industriales aumentaron 14,5%; y las ventas de combustibles y energía crecieron 199,1%.

El valor de las importaciones en julio aumentó 2,2% respecto al registrado en igual mes del año anterior (aumento de 133 millones de dólares). Este resultado se explica porque los precios subieron 6,5% y las cantidades se contrajeron 4%, con una baja del 20,6% en las compras de bienes de capital.

Por el contrario, las importaciones de bienes intermedios aumentaron en julio 20,5% respecto del mismo mes de 2017; las de combustibles y lubricantes, 37,4% y los de bienes de consumo 7,9%.

En términos desestacionalizados, las importaciones de julio aumentaron 8,7% respecto del mes anterior, precisó en su informe el INDEC.

Los mayores aumentos de las importaciones, a nivel de capítulos y partidas, correspondieron a combustibles minerales (aumento de US$ 240 millones); porotos de soja excluidos para siembra (86 millones); productos químicos inorgánicos (41 millones) y abonos (27 millones).

Por el contrario, las mayores caídas de importaciones fueron en automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres (caída de US$ 178 millones); partes de motores, generadores, grupos electrógenos y convertidores rotativos (caída de 125 millones); máquinas automáticas para el tratamiento o procesamiento de datos digitales (caída de 65 millones).

En julio, los principales socios comerciales de la Argentina fueron Brasil, China y Estados Unidos, en ese orden.

Las exportaciones a Brasil alcanzaron US$ 1.002 millones y las importaciones desde ese país, US$ 1.434 millones, con un déficit de 432 millones.

Las ventas a China sumaron US$ 345 millones y las importaciones, US$ 1.138 millones, con un déficit comercial en este caso de US$ 793 millones. Las exportaciones a Estados Unidos sumaron US$ 372 millones y las importaciones desde ese país alcanzaron 733 millones, registrando un déficit de US$ 362 millones.

Estos tres países en conjunto absorbieron 31,9% de las exportaciones de Argentina y abastecieron 53,6% de las importaciones.