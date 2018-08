Una curiosa limusina con forma de un avión Deportes 23 de agosto de 2018 Redacción Por Leer mas ...

FOTO CARANDDRIVER LIMO-JET. Fue presentada en un evento realizado en la ciudad de Dallas.

Por Javier Gago. - ¿Creías que lo habías visto todo? A dos estadounidenses se les ha ocurrido la alocada idea de fusionar un avión privado de la marca Learjet con la estructura de una limusina.

El resultado es la "Limo-Jet", la primera limusina con forma de avión totalmente preparada para rodar por carretera.

La "criatura" es propiedad de Jetsetter Inc, con sede en Illinois y recientemente hizo su debut ante el público en un evento realizado en la ciudad de Dallas.

La idea fue concebida en 2006 por Dan Harris y Frank DeAngelo. Pasó mucho tiempo desde entonces y han tenido que esperar hasta ahora para ver su obra hecha realidad.

Pintado en color rojo metálico, su extravagante aspecto no solo reside en el exterior, sino también en el interior.

Neones, altavoces, pantallas, asientos para bodas y fiestas. En la parte delantera hay un asiento individual para cada ocupante, con un gran banco de pantallas que ayudarán a maniobrar la monstruosidad. La única entrada es una puerta lateral, como la de cualquier jet privado.

Fuera, los dos motores del avión presentan neones de colores que captarán la atención de cualquier persona que vea este vehículo por la calle. No hace falta decir que estos propulsores están inhabilitados para su uso, sin embargo, cuenta con una enorme potencia gracias a su motor V8.