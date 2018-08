Para despedir el invierno... SUPLEMENTO RURAL 23 de agosto de 2018 Redacción Por Leer mas ...

FOTO WIKIPEDIA AZALEA./ Es un máximo exponente florido de la familia de los arbustos.

Si, justamente eso es lo que queremos empezar a realizar, decirle chau al invierno que este año está siendo un poco riguroso con nosotros. Me pareció excelente hablarles un poquito de este máximo exponente florido de la familia de los arbustos: las azaleas.

Ellas al llegar esta época del año y para que vayamos sintiendo la proximidad de la primavera nos prodigan asombrosos matices de colores, dignos de ser aprovechados para comenzar a ponerle un poco de luz a nuestro jardín que viene de unos largos días grises y fríos.

Las azaleas provienen de Asia y pertenecen al género de los Rododendro. Las hay con flores simples, dobles o semidobles, de colores netos o matizadas, con flores pequeñas y grandes, normalmente acampanadas o con forma de embudo, se disponen en racimos al extremo de la rama.

Todas absolutamente todas son bellísimas. Saben lucirse aún sin flores gracias a la prolijidad de su porte y el verde categórico de sus follajes son arbustos siempre verdes, de hojas pequeñas y coriáceas que pueden presentar una ligera pilosidad.

Las azaleas de flores simples abren sus capullos entre agosto y septiembre y prolongan su floración hasta noviembre. Las dobles pueden reproducir el fenómeno hasta cuatro veces en el mismo año. Pero sin ninguna duda las de color rosa matizado resultan ser las más floríferas.



REGLAS DE ORO

* Procúrele el sol de la mañana y evite que los rayos de la tarde la perjudiquen. Si no hay más remedio, soluciónelo acompañándola con plantas más grandes cuya sombra sirva para protegerlas. También puede usar una esterilla o media sombra para brindarle sombra.

* El sustrato de cultivo debe estar compuesto por un 50% de tierra negra, 25% de turba y otro 25% de abono y arena.

* Se la debe regar regularmente evitando que la tierra se seque, colóquela en la base de la maceta para facilitar la retención del agua. Si se encuentra en el interior y existe una calefacción muy fuerte colocar un plato debajo de la maceta y realizar pulverizaciones con agua periódicamente.

* Abone después de la floración, tras una floración abundante la planta puede quedar un poco débil, puede suministrarle abonos foliares o ligeros riegos fertilizantes. También solemos agregar unas cucharadas de humus de lombriz.

* Cuando de un año a otro se haya excedido en tamaño ubíquela en una maceta moderadamente más grande y agréguele una mezcla de abono y turba por partes iguales.

* Considere que si bien no requiere poda, deben cortarse las ramas que se desarrollen en forma desproporcionada con respecto al resto.

* Cuando observe manchas marrones causadas por hongos, aplique fungicida a fin de controlarlos. Si las hojas se enrulan apele a un acaricida sistémico, porque el síntoma indica la presencia de arañuelas.

* En caso de caída de flores transportar la planta a un lugar fresco, no frío, regando mucho menos continuando con el riego del follaje y removiendo un poco la tierra.

* En primavera, apenas comience la estación y no haya peligro de heladas, llevarlas al aire libre, al menos durante el día, a media sombra, abonando con un poco de fertilizante mineral soluble.



OTROS DATOS

* Si desea que su azalea se destaque entre los verdes de otras especies elija la de color blanco.

* Si busca imprimirle un toque silvestre a su conjunto de plantas elija la azalea semidoble de flores pequeñas.

* Si eligió la azalea doble de flores rojizas y cautivantes, evite combinarla con la rosada porque la mezcla produce un efecto visual muy poco agraciado.

* Déjese tentar por la azalea doble rosada, florece prácticamente todo el año, basta con proporcionarle condiciones favorables, retirar las flores marchitas para estimular la aparición de nuevos pimpollos.

Espero le sirvan todos estos consejitos y vaya a buscar la azalea que más le guste. Ella sabrá cómo agradecerle. Ya están en los viveros….