"Si no hay acuerdo, habrá expropiación"

Roberto Mirabella, es el otro diputado que tiene la ciudad, en este caso, del PJ. Consultado por "Algo dirán" (Radio Galena, 94.5 Mhz) al respecto del proyecto de expropiación de los exalmacenes Ripamonti, indicó que: "cuando nos convocó el Intendente para plantearnos esta situación, siempre dijimos que íbamos a acompañar la voluntad de la mayoría de la ciudad. Elevaron el proyecto al Concejo, lo aprobó y la voluntad es avanzar en una expropiación con cargo a la Provincia, para realizar allí un proyecto vinculado con la ciudad. Lamentablemente hubiéramos querido que esos dineros no salgan de las arcas públicas sino que sea una inversión privada. Pero en 7 años fueron promesas, ilusiones y no se concretó nada".

En relación a esta negociación entre privados dijo: "si avanza, no va a tener asidero la ley. Si no hay ningún avance a nivel privado, avanzará la ley. No vamos a esperar a ver qué pasa: que avancen, que lo hagan público, que empiecen a trabajar y la ley quedará sin efecto. Pero no se va a esperar otros 7 años".