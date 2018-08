"Una decisión arbitraria" Locales 23 de agosto de 2018 Redacción Por Leer mas ...

“En momentos de crisis, donde es creciente la demanda en lo social, en el empleo y en lo educativo, se nos quita un elemento básico y clave como es el Fondo Federal Solidario para hacer obra pública”, reflexionó el intendente de Rafaela, Luis Castellano, en diálogo con la prensa en Santa Fe. Además, sostuvo la posibilidad de no participar del acuerdo fiscal: “Nos parece una decisión arbitraria y habría que pensar si hay que seguir en el acuerdo fiscal”.

“Yo creo que un acuerdo fiscal donde se nos quita el Fondo Federal Solidario, en donde no se nos paga un peso de la deuda que tiene el gobierno nacional con la provincia y por ende con los municipios, en donde también está en juego el fondo de financiamiento educativo, es poco lo que nos puede convenir”, agregó en tono crítico.

“La cara más humana del Estado, la cara más cercana somos los municipios y las comunas que necesitamos ayuda en estos momentos”, agregó Castellano.

Por otra parte, no dejó pasar la oportunidad para deslizar sus críticas al Gobierno provincial en materia de política de seguridad y por lo que considera el escaso envío de agentes policiales a Rafaela. "Me parece que el Gobierno de la Provincia tomó una decisión que no es federal con el tema de los policías. Entonces acompañamos en el reclamo sobre el Fondo Sojero, pero también reclamamos federalismo para con los municipios y comunas de Santa Fe en lo que hace a la asignación de los policías”.