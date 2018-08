Pity Alvarez y una cucaracha Policiales 23 de agosto de 2018 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 23 (NA). - El músico Cristian "Pity" Alvarez, detenido en el Penal de Ezeiza desde el 13 de julio pasado, acusado de asesinar a un vecino, tuvo que ser asistido por un médico que le sacó una cucaracha viva del oído.

Alvarez, empezó a sentir molestias el sábado y se lo hizo saber a su mamá quien lo había ido a visitar: "Cuando trago el humo siento como patitas en mi cabeza y me duele", le confesó el ex líder de Viejas Locas.

De inmediato la madre avisó al médico del penal, y al revisarlo un otorrinolaringólogo luego de algunas horas, le extrajo una cucaracha viva del oído.

La madre de Pity quedó "alarmada" ante esta situación, porque consideró que de no haber notado este hecho y de no haber sido revisado, el insecto se podría haber ido a la cabeza y ahí el cantante podría haber muerto.