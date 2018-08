Importante capacitación sobre comercio electrónico Locales 23 de agosto de 2018 Redacción Por Leer mas ...

FOTO NODO RAFAELA BUEN MARCO./ Una interesante cantidad de asistentes, ayer en el Nodo.

En la tarde de ayer se llevó a cabo "Santa Fe Vende Digital", un ciclo de capacitaciones para empresas en comercio electrónico, siendo esta la tercera edición. La propuesta sirvió para que emprendimientos y pymes se interioricen, capaciten y se animen a incorporar plataformas digitales a sus negocios con el objetivo de potenciar y expandir sus ventas.

El comercio electrónico ha crecido un 52% en 2017 y atrae cada vez más a los jóvenes, que al menos ya compraron on line una vez.

Uno de los oradores responsables de la actividad fue Daniel King, director de Región Litoral y Triptongo. En diálogo con la prensa, King señaló: "estuvimos divulgando lo que es empezar a vender on line, lo que nosotros llamamos e-commerce. Es el canal digital de cualquier local tradicional. Lo que apuntamos es que cada vez más gente, además de vender en su local, pueda hacerlo por internet. Cada vez hay más oportunidades y cada vez se suma más gente. Queremos ayudar a quienes no se animen".

En cuanto a los beneficios de este sistema, King indicó que los hay tanto para quienes van a vender como para quienes van a comprar. "Para los primeros, la ventaja es poder mostrar todo nuestro stock sin tener que mostrarlo físicamente permanentemente. Uno puede hacer videos, fotos... Pero las mayores ventajas están entre quienes compran: se puede hacer en cualquier momento, es más cómodo, preguntar y hacerlo como más te gusta: mail, whatsapp, teléfono... Trabajamos sobre agregar un montón de herramientas en lugar de ir a un lugar", dijo.

"Fueron 18 millones de personas las que el año pasado compraron por internet. Estos usuarios se caracterizan por querer estar cómodos, por eso, cuanta más comodidad le des, mejor", completó. Quienes venden más son indumentaria y electrónica.

King forma parte de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE). "La parte legal está zanjada, no hay cosas raras. Uno puede llegar a tener problemas, pero no son muy diferentes a los que podés tener en un lugar físico. Lo que falta del e-commerce es divulgación", completó.

Los otros oradores de la jornada de ayer fueron Cristian Paz, de Transatlántica Viajes y Turismo; y Estefanía Concari, Digital Media Manager de DOE.