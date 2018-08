En la UTN Rafaela no hay clases por paro docente Información General 22 de agosto de 2018 Redacción Por La mayoría de los profesores acata el paro nacional dispuesto por el gremio a nivel nacional ante la falta de acuerdo en las paritarias del sector. Hoy se desarrollará una asamblea interclaustros para coordinar un plan de acción que permita una mayor visibilidad del conflicto.

FOTO J. BARRERA EL QUE AVISA... El gremio docente informa sobre las medidas de fuerza con carteles en el ingreso de la Facultad en Rafaela.

Los sindicatos de docentes universitarios decidieron seguir toda esta semana con paro de actividades en las casas de altos estudios nacionales y también en escuelas secundarias vinculadas, las cuales anunciaron la extensión del período de clases ante esta situación.

De esta forma, el conflicto se sigue extendiendo ya que las huelgas se mantienen desde principios de mes, en lo que debería haber sido el inicio del segundo cuatrimestre y que prácticamente no tuvo ningún día de clases a raíz del reclamo salarial.

En el caso de las universidades nacionales tecnológicas, la medida de fuerza se retomó ayer ante la falta de avances en la discusión paritaria. En la UTN Facultad Regional Rafaela la actividad ayer fue menor ya que la mayoría de los profesores se plegó al paro dispuesto por la Federación de Asociaciones Gremiales de Docentes de la Universidad Tecnológica Nacional (FAGDUT).

"Prácticamente la adhesión a la protesta es total. Las aulas están vacías en nuestra sede Villa Rosas de la UTN Rafaela. Y este miércoles se realizará una asamblea interclaustros en la que toda la comunidad educativa de la facultad discutirá un plan de acción para que este conflicto alcance mayor visibilidad a nivel local y regional. Nadie quiere el conflicto pero no hay alternativa", señalaron fuentes vinculadas a la casa de altos estudios. Además no se descarta efectuar un "abrazo simbólico" al edificio universitario en sintonía con lo que ocurrirá en todo el país.

El Gobierno nacional sigue plantado en su oferta del 15% de aumento de sueldo en cuotas, a pesar de la gran cantidad de días de clase que se llevan perdidos y de que las estimaciones de inflación se ubican al menos en el 30%.

Esta semana, el paro se extenderá hasta el sábado, mientras que un día antes los dirigentes gremiales del sector harán una reunión en la Plaza de Mayo y allí definirán si la próxima semana habrá clases o no. Conadu, Conadu Histórica y la Asociación Gremial de Docentes (AGD) son algunos de los gremios del sector que cumplen la medida de fuerza esta semana.

No sólo la falta de definición de la paritaria de docentes universitarios genera un dolor de cabeza a la educación superior sino también la demora en la transferencia mensual de los recursos para cubrir los gastos de funcionamiento.

Desde la UTN Rafaela, el rector Oscar David señaló a este Diario que ayer se recibió la partida correspondiente a abril. "Existe una importante demora en el envío de lo que se denominan las cuotas caja del presupuesto que nos permite pagar los servicios, viáticos, gastos corrientes y todo lo que comprende el funcionamiento operativo de la Facultad. No es un importe menor, y en nuestro caso estamos obligados a redireccionar recursos que genera nuestra propia Casa a partir de convenios específicos por prestación de servicios. Es un tema muy complejo que nos preocupa enormemente", sostuvo el Ing. David.

Por su parte, un alumno de la UTN Rafaela había manifestado su bronca por el conflicto a través de las redes sociales. "La paritaria docente sigue abierta, en perjuicio del salario docente y de la obra social de la Universidad. En Rafaela deben las partidas de funcionamiento y mantenimiento desde abril", había publicado.

Según el secretario de prensa de la Conadu, Federico Montero, el Ministerio de Educación tomó "la decisión unilateral de otorgar el 5,8 por ciento de adelanto" que se pagaría en septiembre, lo cual se sumará al 5 por ciento brindado anteriormente, totalizando hasta el momento un 10,8% de suba. "No resuelve la situación", advirtió el dirigente y resaltó: "En la última reunión volvieron a ofrecer una suba de 15% en tres cuotas en lugar de cuatro, mientras el mismo Gobierno admite ante el FMI que la inflación este año será de entre 27 y 32 por ciento".