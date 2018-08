Una multitud reclamó el desafuero y la detención de Cristina Kirchner Nacionales 22 de agosto de 2018 Redacción Por Mientras crece el escándalo de la mano de los cuadernos de las coimas, miles de argentinos buscaron presionar a los senadores para que dejen de proteger fueros y aprueben la extinción de dominio.

FOTO NA PROTESTAS Y RECLAMOS. Miles de argentinos contra la corrupción kirchnerista.

BUENOS AIRES, 22 (NA). - Una multitud se congregó anoche frente al Congreso para reclamar el desafuero y "cárcel" para la senadora nacional Cristina Kirchner, además de reclamar la sanción de la ley de Extinción de Dominio para que los corruptos "devuelvan la plata". Pero las movilizaciones también se dieron en todo el país con las mismas consignas.

Los manifestantes respondieron en masa a la convocatoria impulsada a través de redes sociales con el objetivo de presionar al Senado, en particular a la bancada peronista, para que autorice el pedido de allanamiento hecho por el juez federal Claudio Bonadio en el marco de la causa de los cuadernos.

"Devuelvan la plata", "Queremos flan" y "No vuelven más" fueron parte del menú de cánticos que miles de ciudadanos entonaron durante todo el transcurso de la protesta, que se replicó en la mayoría de las capitales provinciales y grandes ciudades del Interior.

En la Ciudad de Buenos Aires, el epicentro de la movilización fue la esquina de Callao y Rivadavia, pero ante la gran cantidad de personas la multitud se desplegó a lo largo de Callao hasta Mitre, por Entre Ríos hasta Yrigoyen, y por Rivadavia hasta Rodríguez Peña. En Rosario, miles de personas participaron de la marcha que terminó en el Monumento a la Bandera.

Además de carteles, con leyendas como "NSB" (No somos boludos) y "Devuelvan lo robado", también se destacó la presencia de un muñeco gigante de la diosa de la Justicia griega, así como también algunos vendedores ambulantes llevaron flan para vender.

Asimismo, varios manifestantes llevaron bolsos, en alusión al protagonismo de esos objetos en el pago de coimas.

Entre la multitud se destacó el comediante Alfredo Casero, uno de los principales impulsores de la movilización y que llegó acompañado por la dirigente de la Coalición Cívica-ARI Mariana Zuvic.

Convertido en una suerte de estrella de la movilización, el artista fue homenajeado por el público, que rodeó al acto y cantó "Queremos flan", el reclamo con que el humorista intentó explicar la situación del país y la herencia recibida.

Uno de los principales destinatarios de las críticas fue el jefe del Bloque Justicialista en el Senado, Miguel Ángel Pichetto, a quien los manifestantes culparon por no colaborar con el pedido judicial para quitarle a Cristina Kirchner sus fueros parlamentarios.



DESAFUEROS

El diputado nacional de Cambiemos Gustavo Menna presentó ayer un proyecto de ley que apunta a facilitar al Congreso el trámite de desafuero, además de posibilitar allanamientos sin autorización parlamentaria, en lo que constituye una mensaje claro del oficialismo en su búsqueda de acorralar a la senadora Cristina Kirchner.

El proyecto, que reglamenta, sistematiza y ordena lo establecido en el artículo 69 de la Constitución, indica plazos y amplía los supuestos en los que "puede proceder la suspensión de un legislador nacional para ponerlo a disposición de un tribunal". Por ejemplo, se establece que el desafuero de un legislador sería válido "por haberse dictado a su respecto una prisión preventiva o cualquier otra medida de coerción más atenuada pero que limite la libertad ambulatoria".