Conferencia de Rubén Daray Locales 22 de agosto de 2018 Redacción Por SOBRE SEGURIDAD A BORDO DEL AUTOMOVIL

FOTO PRENSA MUNICIPALIDAD DISERTANTE. El reconocido periodista se presentará mañana en la Sociedad Italiana.

En el marco de la campaña de seguridad vial que impulsa la Municipalidad, se llevará a cabo un nuevo encuentro con un especialista en la materia, quien vendrá a Rafaela a brindar su mirada sobre la prevención de accidentes. Se trata del reconocido periodista Rubén Daray, y su conferencia "Seguridad a bordo del automóvil", que tendrá lugar este jueves 23 de agosto a partir de las 20, en el Centro Cultural Municipal - Sala Sociedad Italiana (Pueyrredón 262). La entrada será libre y gratuita. La actividad, que está organizada conjuntamente con el Club Atlético de Rafaela y la firma Bieler S.A., está destinada a todo público. Entre otros, asistirá el personal municipal vinculado al ordenamiento del tránsito en la ciudad.

Ruben Daray es un piloto argentino retirado de automovilismo de velocidad. Fue el creador del reconocido ciclo "A Todo Motor", que lleva más de veintisiete años al aire. Actualmente, Daray dirige su propia productora televisiva.



SE MANEJA MAL

Las campañas de seguridad vial deben seguir siendo una prioridad de toda política de tránsito y los especialistas en la materia sostienen que es necesario volver a insistir en acuerdos básicos para lograr una circulación más ordenada. Así lo consideró Rubén Daray, quien previo a su llegada a Rafaela, habló sobre la características de conductores, peatones y caminos, que contribuyen al estado actual de la accidentología vial en nuestro país. "Tenemos que barajar y dar de vuelta. Me parece que tendríamos que juntarnos todos y decidir hacia dónde queremos ir. Si nos proponemos tratar de vivir en un mundo más coherente, lo podemos lograr rápidamente", expresó. "El problema más serio que tenemos es que manejamos mal y creemos que lo hacemos fantástico", expresó el ex piloto, quien además sostuvo que los conductores deben exigir a las marcas que cumplan con los requerimientos mínimos de seguridad. "Hay muchos autos que seguimos comprando que tienen muy pocas medidas de seguridad", manifestó.

En cuanto a obras, señaló que deberían acompañar el ritmo de venta que tienen los vehículos. "Y esto lamentablemente no se hace -admitió- Por eso tenemos cada vez más congestionamiento y cada vez más accidentes". Finalmente, hizo referencia a la participación de los peatones. "Parece que no tuvieran la culpa de nada. Y no es así, porque todos en algún momento del día lo somos. Y somos un desastre. Cruzamos por cualquier lado, vamos hablando por teléfono. Y es muy difícil detener un auto cuando se te cruza un peatón", agregó.