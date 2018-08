Iniciativa popular: los alcances a nivel local

En la maratónica sesión ordinaria de más de tres horas y media del jueves pasado en el Concejo Municipal fueron aprobados 16 proyectos, entre ellos el proyecto de iniciativa popular para todas las materias menos tributos municipales y presupuesto municipal, con un piso del 1,5% de la última elección (más de 1.100 personas), un plazo no mayor a un año para las firmas, verificación de los convocados con el DNI, si el 4% de las firmas es falso se desestima el proyecto.

Esta ordenanza da vía libre para el proyecto presentado por el grupo "Rafaelinos por la vida" (integrado por católicos y evangélicos) para crear un centro de atención para la embarazada y el niño por nacer, en el que se juntaron 2.234 firmas (superó el 1,5% del padrón electoral) presentado en el mes de mayo pasado.

- ¿Cuáles son los alcances a nivel local de esta iniciativa que está incluida en la Constitución Nacional con la reforma de 1994 (artículo 39)?

- "Es un proyecto que está en la línea de lo que correspondía hacer en función de la existencia de la iniciativa popular en el reglamento del Concejo; era imprescindible que los concejales lo reglamentaran. El proyecto de iniciativa popular presentado por 'Rafaelinos por la vida' ayudó a que fuera un tema de interés y la reglamentación se tratara. Me parece que es un buen paso y lo que nos resta esperar es ver qué resuelven con lo nuestro y deberían estar tratándolo en las próximas semanas, es lo que nosotros esperamos", opinó el doctor Pablo Possetto, a título personal, ante la consulta de este cronista de LA OPINION.

Conviene recordar que durante la sesión mencionada, el autor del proyecto Hugo Menossi destacó que "a raíz de un proyecto presentado por un grupo de rafaelinos no teníamos regulado la iniciativa popular, una herramienta del pueblo para presentar proyectos en el Concejo, que también está a nivel nacional. Se establecen los parámetros en esta ordenanza para dar tratamiento a cualquier iniciativa, cuando hay vecinos de la ciudad este cuerpo tiene que dar tratamiento, con formalidades para que esté sustentado, se verificarán las firmas con 2 concejales, y tratarlo durante 12 sesiones (90 días)".

La interpretación técnica de los ediles será clave para que este proyecto presentado tenga prioridad para ser tratado en los próximos días o disponer del plazo previsto de tres meses como establece el artículo 8.

Menossi comentó a este diario que el contenido del proyecto está muy armado, quedando pulir algunas cuestiones formales. En la reunión realizada el 29 de mayo último con la presencia de concejales, funcionarios municipales e integrantes de "Rafaelinos por la vida", la secretaria de Desarrollo Social del Municipio Brenda Vimo se mostró muy dispuesta a atender aquellos casos de mujeres embarazadas en situaciones de vulnerabilidad social por el trabajo que vienen realizando los equipos territoriales.

El objetivo de este proyecto es elaborar una política pública de protección integral de los derechos de la mujer embarazada y del niño por nacer desde el momento de la concepción (fecundación), como personas que gozan de la dignidad de seres humanos con derecho irrestricto de la vida y que deben ser objeto de un cuidado especial.