Se presentará "Flores nuevas" Información General 22 de agosto de 2018 Redacción Por CENTRO CULTURAL LA MASCARA

FOTO PRENSA LA MASCARA// FLORES NUEVAS.// Una de las escenas de la pieza que llegará el viernes.

El Centro Cultural La Máscara anuncia la obra teatral “Flores nuevas”, de Federico Falco con dirección de Nadir Medina por El Cuenco Teatro de Córdoba. La misma se presentará el viernes 24 y sábado 25 de agosto a las 21 y a las 23 hs. La obra se presentó en la última edición del Festival de Teatro de Rafaela con un gran éxito agotando las entradas para todas sus funciones.

La síntesis argumental de la obra dice: “Un monótono pueblo de la pampa gringa. Termina el verano y junto con las clases empiezan las fiestas de quince. De pronto, una ola de pequeñas tragedias -y no tan pequeñas- irrumpen en la tranquila vida del lugar. El prematuro despertar de la adultez convulsiona la vida de un grupo de adolescentes y con ella la de todo el pueblo, que sin embargo decide mirar para otro lado. El cuerpo de aquel adolescente que vivió ese año hoy desata el relato, en donde todo parece a punto de explotar”.

La boletería está habilitada de lunes a viernes de 18 a 20 hs y una hora antes de cada función. El valor de las entradas es de $ 160 general y $ 130 asociados y estudiantes. Reservas al 503222. La capacidad de la sala es limitada. Sala subsidiada por el Instituto Nacional de Teatro.



Ficha artística

Texto: Federico Falco.

Dirección: Nadir Medina.

En escena: Ignacio Tamagno.

Público: Adulto.

Duración: 50 minutos.



Sobre su autor

Federico Falco nació en General Cabrera en 1977. Una de las voces más destacadas de la nueva narrativa argentina. Lleva publicado los libros: Un cementerio perfecto (Eterna Cadencia, 2016), 222 patitos (Eterna Cadencia, 2014), La hora de los monos (Emecé, 2010), El pelo de la Virgen (Editorial Tamarisco. Colección Simples de Tamarisco. 2007) y 00 (Alción Editora, 2004); la nouvelle Cielos de Córdoba (Editorial Nudista 2011); los libros de poesía Aeropuertos, aviones (Ediciones ¿Qué vamos a hacer hasta las seis?, 2006) y Made in China (Ediciones Recovecos, 2008), además de participar en diversas antologías. En 2004 recibió la distinción Cabeza de Vaca del mismo Centro Cultural como el creador joven destacado en el área de Literatura. En 2005 recibió una Beca del Fondo Nacional de las Artes y en 2009, una beca de la New York University y el Banco de Santander para realizar un MFA en Escritura Creativa en Español. En 2010 fue seleccionado por la revista Granta para integrar su número dedicado a los mejores narradores jóvenes en español.