Aveldaño convirtió para el Tenerife

Cuando el partido moría y la derrota frente al Nástic de Tarragona parecía un hecho, Lucas Aveldaño se elevó por encima de todos y con un certero cabezazo le dio al empate al Tenerife el lunes, 1 a 1, en el partido correspondiente a la primera fecha de la Liga 123 (Segunda División) de España.

“En el gol no entro en contacto con el portero. Traté de saltar antes que él y por eso nos vamos con un punto”, lo resumió el central rafaelino. Es el segundo tanto que logra el ex jugador de Ben Hur (en inferiores), Atlético Rafaela, Racing y Belgrano de Córdoba con la camiseta blanquiazul.

El año pasado estuvo muy cerca de festejar, pero sólo consiguió acertar en una ocasión: fue en Copa del Rey ante el Córdoba y, al igual que contra el Nàstic, anotó en el tramo final del partido para hacer el cuarto en el 1-4 final. “En la segunda parte cambiamos la cara y merecimos el punto”, opinó el defensor.

A pesar de no haber obtenido la victoria, el argentino pidió tranquilidad. “Es la primera jornada y no debemos ir más allá. En casa somos fuertes por lo que respecto a la temporada pasada debemos ser más regulares a domicilio", concluyó Aveldaño.



GOROSITO EN ALBACETE

En el torneo de Segunda División española este año volverá a jugar Nicolás Gorosito. El rafaelino surgido de Ben Hur, que en España ascendiera con el Getafe, seguirá militando en el Albacete que en la jornada inicial empató 1 a 1 con el Deportivo La Coruña. El zaguero no fue de la partida por una lesión.