Cambia la estrategia por la reforma constitucional

En la sesión extraordinaria del venidero miércoles 29, el oficialismo en la Cámara de Diputados de la Provincia no pedirá los dos tercios para abordar el proyecto de reforma constitucional enviado por el Poder Ejecutivo que está varado en la Comisión de Educación; sino para tratar uno nuevo.

Por estos días, técnicos de la UCR y el PS están trabajando a destajo para darle forma a un nuevo mensaje que surgirá de la amalgama entre el escrito que presentaron los senadores radicales (y los dos socialistas), y otro que está pergeñando el bloque de diputados socialistas.

De esta manera, al tratarse un expediente nuevo que contiene aspectos del proyecto elaborado partidariamente por la UCR, los diputados que avalan nacionalmente a Cambiemos, pero que desean apoyar una reforma constitucional en la Provincia, no quedarían expuestos a la ira de José Corral, quien manifestó que no está para nada de acuerdo ni siquiera en el tratamiento sobre tablas del tema, a tal punto que su hombre en la Cámara, Alejandro Boscarol, no apoyará con su voto los dos tercios para el tratamiento de mensaje alguno.

Es así como el FPCyS juntaría sus 24 manos alzadas (el presidente de la Cámara Antonio Bonfatti no vota) para bregar por los dos tercios de los miembros presentes que le permitan tratar el proyecto sobre tablas; toda vez que los restantes bloques parlamentarios se comprometieron a dar el quórum reglamentario para iniciar la sesión.

Debido a que los dos tercios de los votos necesarios para pedir tratamiento sobre tablas del expediente es sobre los miembros presentes, y teniendo en cuenta que al momento de suceder ello deberán estar sentados necesariamente 26 legisladores que garanticen el quórum reglamentario, la aritmética política será la “vedette” de la jornada.

Vale recordar que los peronistas junto al ahora interbloque “Igualdad” de Giustiniani y Del Frade ya hicieron pública su determinación de no avalar con sus cuatro votos el proyecto, en principio del Poder Ejecutivo; ¿harían lo mismo con la nueva iniciativa?. Todo indicaría que sí.

Definitivamente todas las miradas se posarán sobre el interbloque Cambiemos, que con sus nueve integrantes -haría falta uno más para conseguir los 34 votos necesarios- tienen la llave para darle al Frente gobernante la tan anhelada reforma de la Constitución.