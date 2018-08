Dos preclasificados Deportes 22 de agosto de 2018 Redacción Por Leer mas ...

El tandilense Juan Martín Del Potro (3) y el porteño Diego Schwartzman (13) son los únicos argentinos ubicados como tenistas preclasificados de cara al cuadro principal del US Open, el último Grand Slam de la temporada que empieza el lunes. Además, el español Rafael Nadal y la rumana Simona Halep son los primeros cabezas de serie para el Abierto de Estados Unidos, en Flushing Meadows, Nueva York.



DERROTA DE ZEBALLOS

En primer turno de la jornada de martes en Winston Salem (EE.UU), Horacio Zeballos (149°), quien superó la clasificación y no ganaba en single desde Wimbledon, ahora no pudo en segunda ronda con el alemán Peter Gojowczyk (45°), otro que se rindió a los pies de Federer en Cincinnati pero ahora venció al marplatense por 6-4, 6-7 (4) y 6-1.

El lunes, Leonardo Mayer superó al japonés Yuichi Sugita por 6-3, 7-6 (7/4) y en segunda ronda se medirá con el británico Kyle Edmund, tercer favorito. En tanto, Guido Andreozzi venció al húngaro Marton Fucsovics por 6-3, 4-6, 6-0 y ahora se cruzará con el moldavo Radu Albot.