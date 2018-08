Protagonistas locales Locales 22 de agosto de 2018 Redacción Por Leer mas ...

El postulante a secretario general CTA Castellanos, Martín Oggero, tomó la iniciativa ayer en la conferencia de prensa comentando el trabajo que vienen realizando desde hace años conjuntamente con el actual Sec. Gral. de la CTA Castellanos Juan Soffietti, y un número de personas que se encargan de distintas actividades.

Oggero dijo que "somos parte de la gente que viene trabajando desde hace muchos años en el departamento Castellanos, y sobre todo en nuestra ciudad. Hemos generado la referencia de la CTA de la mano de Juan Soffietti y todo un equipo de gente. Hoy, después de casi 15 años entendemos que estamos en otra etapa del país, en otra etapa de la central y por eso también pasamos algunos a trabajar o a encabezar la lista", dijo ante los presentes.

En tanto, habló de desafíos, dijo que van a continuar con los trabajos que ya han comenzado en estos años y mencionó a quiénes se sumarán a esta central. "Queremos continuar con este trabajo que venimos haciendo, con más de 300 inscriptos en los talleres que brindamos, seguir luchando para que cada vecino y organización pueda tener un espacio para que se conviertan no sólo en receptores de los medios de comunicación sino también en productores de una comunicación distinta y por eso seguimos trabajando en eso", exclamó.

A su turno, Juan Soffietti expresó que "la lista 10 representa haber estado en estos 10 años en el lugar correcto, donde se hicieron los mejores análisis y los diagnósticos históricos que están viviendo los pueblos. No tenemos dudas de la pertenencia a la lista 10", destacó en primera instancia.

Además, hizo referencia a una tradición a "estar atornillados a los cargos", y relató sobre esto que "también están las coyunturas y las lecturas de la realidad que en cada contexto hacemos quienes tenemos representación", expresó.

Por último dijo que "no pensé que me tenía que correr de la secretaría general porque estoy 'viejo'. Es un problema de tareas y a veces hay ingenuidades en las comprensiones. Por supuesto que los jóvenes tienen que ocupar las primeras filas y en el caso de Martín Oggero no ocupa la primera fila porque es joven, sino porque es el compañero que mejor expresa y sintetiza el momento que se nos viene como pueblo trabajador", finalizó.