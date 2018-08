Se inicia un nuevo segmento ambiental: #VecinoDestacado Locales 22 de agosto de 2018 Redacción Por Buscará motivar a compartir buenas prácticas cotidianas en torno a temáticas de índole ambiental.

BOLSO EN MANO. En el Instituto para el Desarrollo Sustentable de la Municipalidad de Rafaela, se pone en marcha este viernes.

Con la intención de resaltar las buenas prácticas ambientales de los ciudadanos y contagiar el espíritu sustentable a la sociedad, el IDSR presenta un nuevo segmento en redes sociales, llamado #VecinoDestacado.

Dicha iniciativa se publicará todos los viernes de cada semana, en donde se presentará una breve descripción de la acción y qué es lo que motiva al vecino a realizarla. Como así también una invitación a la concientización para continuar en el camino de una Rafaela más Sustentable.

El primer segmento del ciclo compartirá la acción de Estela Maris Olivera, vecina del Barrio Pizzurno; quien realiza y cuida su propia huerta en su hogar.

"VecinoDestacado" lo podés encontrar vía Facebook en Instituto para el Desarrollo Sustentable de Rafaela. Para ser partícipe comunicate vía whatsapp al 15507915 o al 504579.



SUS INICIOS Y

RELACION CON LA HUERTA

A Estela siempre le gustó la horticultura y la jardinería. "Lo heredé de mi familia que siempre se dedicó a la siembra en el campo. Después fui leyendo, haciendo cursos y capacitándome", comenta. "Cultivo de todo un poco, voy experimentando. Actualmente tengo acelga, rúcula, dos variedades de lechuga, perejil, rabanitos, tomates y pimientos", cuenta.

Estela cultiva para consumo propio y "para regalarle también alimentos a mis vecinos". La huerta representa para ella una ayuda económica grande, ya que le permite generar alimentos sin tener que comprarlos en la verdulería.



CONSEJOS PARA

PRINCIPIANTES

Estela explica: "Mi huerta es pequeña, no hace falta tener tanto espacio para hacer una. No es un sacrificio, yo le dedico una o dos horas por semana. El trabajo más complejo es arrancar con el preparado de la tierra y luego el sembrado de las semillas. Pero se disfruta mucho de su cuidado y de las comidas que hacés con los alimentos propios.

Además, Estela realiza compost (abono orgánico) para su huerta. "Voy manteniendo la huerta con la tierra que se genera en el compost", cuenta. "Este proceso hace que mis residuos biodegradables tengan otro valor que no sea en el tacho de basura".

Por último cierra diciendo: "Estoy muy contenta que la ciudad cuente con un espacio como el Instituto para el Desarrollo Sustentable, que se dedique a nuestras políticas ambientales. Es el camino hacia el futuro. Sigo todas las iniciativas que realizan a diario a través de las redes sociales y es súper interesante".